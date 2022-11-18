24 листопада виходить у прокат перший фільм про повномасштабну війну в Україні. Він отримав назву "Область героїв".

24 листопада в прокат виходить перший фільм про повномасштабну війну в Україні - "Область героїв". Фільм чіпляє не тільки тим, що він повністю заснований на реальних подіях, а ще й тим, що люди в ньому зіграли самих себе.

У центрі сюжету - героїчні історії волонтерів з Київської області. Автор фільму Олексій Комаровський ексклюзивно для УНІАН розповів історію, яка дуже його зачепила:

"Така історія не одна, й кожна вражає своїми проникливими деталями. Але розповім про одну зворушливу й романтичну, яка продовжується. Це історія двох молодих лікарів-ветеринарів: він – хірург, вона – анестезіолог. До війни просто товаришували й працювали в одній клініці, а під час окупації разом оперували поранених дітей в екстремальних умовах".

Після порятунку чергового дитячого життя вони зрозуміли, що створені одне для одного.

"Навесні одружилися й тепер планують свого малюка - хочуть подарувати Україні ще одне життя, крім тих, які врятували. Вони продовжують лікувати тварин й будувати свою молоду сім’ю, яку створили під час війни. Детальніше про них та про інші зворушливі історії - у нашому фільмі", - додав Комаровський.

Зазначимо, "Область героїв" – це перша масштабна кінореконструкція реальних подій кінця зими-початку весни 2022 року. Творці присвятили цей проект всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували і продовжують рятувати тисячі життів.

Область героїв: трейлер

Нагадаємо, фільм "На Західному фронті без змін" на Netflix викликав суперечки серед українців.

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