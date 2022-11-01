Постер до фільму "На Західному фронті без змін"

Нещодавно на Netflix вийшов фільм "На Західному фронті без змін". Це екранізація антивоєнного роману Еріха Марії Ремарка. Ті, хто вже встиг подивитися кінострічку, проводять паралель між фільмом і подіями в Україні. Думки розділилися. 

Відзначимо, що фільм "На Західному фронті без змін" - це історія про німця Паула Боймера, який за часів Першої світової відправився на фронт добровольцем разом зі своїми друзями. Пауль був переконаний, що йде захищати Батьківщину. На прикладі Боймера і його товаришів по службі фільм показує, як мільйони людей стали жертвами пропаганди. 

Фільм спільного виробництва Німеччини та США вийшов на Netflix 28 жовтня. Головну роль у фільмі виконав австрійський актор Фелікс Каммерер. Для актора ця роль - перша велика робота у кіно. Режисер – німець Едвард Бергер, який раніше вже прославився роботою над серіалами "Німеччина 83" та "Патрік Мелроуз".

Реакція соцмереж

Думки розділилися. Хтось жорстко розкритикував цей фільм, а комусь він сподобався. Ось що пишуть українці в Twitter:

  • "Вчора подивився новий фільм "На Західному фронті без змін" за книгою Ремарка. Дуже сподобалося, я вважаю, займе почесне місце серед батальних стрічок. Рекомендую подивитися"
  • "На Західному фронті без змін" від Нетфлікс - слізлива жуйка для вестернів про "очевидну істину": "Братва, не стріляйте один в одного". Зловив себе на думці, що Ремарк - це хороший руський, що вижив. Ну і тема згвалтування і мародерства романтизована і алегорична. Було бридко"
  • "Фільм "На Західному фронті без змін" залишив гіркий післясмак. Опис нещасної долі стали жертвами пропаганди хлопчиків країни-агресора. Акцент на антигуманності влади обох сторін. Здається, для Netflix в майбутньому сценарно цікавіше буде поразка Росії, ніж перемога України"
  • "На Нетфлікс релізнувся "На Західному фронті без змін". Бачу його в трендах і принципово не буду дивитися, чого і вам бажаю. До прози Ремарка виникає багато питань, коли виходиш з підліткового віку. Але питання тут не в прозі, а в ідеях, які вона несе – обдурені хлопчики"
  • "Екранізація "На Західному фронті без змін", залишаючись чудовою екранізацією, нагадала мені за що я не любив першоджерело. За поглядом "ми хотіли взяти Париж через два-три тижні, але нас на*бали злі генерали".
  • "Дуже цікаво було дивитися "На Західному фронті без змін" в бліндажі. З вібраціями від прильотів неподалік створювався 4д ефект, а від дзвону у вухах сцени контузій були взагалі вогонь"

Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022
Фото Скріншот коментарів в Twitter 01 листопада 2022

"На Західному фронті без змін": трейлер

Нагадаємо, названо головні кіноновинки тижня.

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