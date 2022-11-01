Багато глядачів провели паралель між сюжетом фільму і війною в Україні.

Нещодавно на Netflix вийшов фільм "На Західному фронті без змін". Це екранізація антивоєнного роману Еріха Марії Ремарка. Ті, хто вже встиг подивитися кінострічку, проводять паралель між фільмом і подіями в Україні. Думки розділилися.

Відзначимо, що фільм "На Західному фронті без змін" - це історія про німця Паула Боймера, який за часів Першої світової відправився на фронт добровольцем разом зі своїми друзями. Пауль був переконаний, що йде захищати Батьківщину. На прикладі Боймера і його товаришів по службі фільм показує, як мільйони людей стали жертвами пропаганди.

Фільм спільного виробництва Німеччини та США вийшов на Netflix 28 жовтня. Головну роль у фільмі виконав австрійський актор Фелікс Каммерер. Для актора ця роль - перша велика робота у кіно. Режисер – німець Едвард Бергер, який раніше вже прославився роботою над серіалами "Німеччина 83" та "Патрік Мелроуз".

Реакція соцмереж

Думки розділилися. Хтось жорстко розкритикував цей фільм, а комусь він сподобався. Ось що пишуть українці в Twitter:

"Вчора подивився новий фільм "На Західному фронті без змін" за книгою Ремарка. Дуже сподобалося, я вважаю, займе почесне місце серед батальних стрічок. Рекомендую подивитися"

"На Західному фронті без змін" від Нетфлікс - слізлива жуйка для вестернів про "очевидну істину": "Братва, не стріляйте один в одного". Зловив себе на думці, що Ремарк - це хороший руський, що вижив. Ну і тема згвалтування і мародерства романтизована і алегорична. Було бридко"

"Фільм "На Західному фронті без змін" залишив гіркий післясмак. Опис нещасної долі стали жертвами пропаганди хлопчиків країни-агресора. Акцент на антигуманності влади обох сторін. Здається, для Netflix в майбутньому сценарно цікавіше буде поразка Росії, ніж перемога України"

"На Нетфлікс релізнувся "На Західному фронті без змін". Бачу його в трендах і принципово не буду дивитися, чого і вам бажаю. До прози Ремарка виникає багато питань, коли виходиш з підліткового віку. Але питання тут не в прозі, а в ідеях, які вона несе – обдурені хлопчики"

"Екранізація "На Західному фронті без змін", залишаючись чудовою екранізацією, нагадала мені за що я не любив першоджерело. За поглядом "ми хотіли взяти Париж через два-три тижні, але нас на*бали злі генерали".

"Дуже цікаво було дивитися "На Західному фронті без змін" в бліндажі. З вібраціями від прильотів неподалік створювався 4д ефект, а від дзвону у вухах сцени контузій були взагалі вогонь"

"На Західному фронті без змін": трейлер

Нагадаємо, названо головні кіноновинки тижня.

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