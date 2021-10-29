На відео показані вже знайомі фанатам Геральт з Рівії, подорослішала Цирі та і змужнілий бард Лютик.

Американська стрімінгова платформа Netflix представила офіційний трейлер другого сезону серіалу "Відьмак".

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

На відео показані вже знайомі глядачам герої - Геральт з Рівії у виконанні Генрі Кавілла, подорослішала принцеса Цирі, яку грає Фрейя Аллан, і змужнілий бард Лютик (Джої Беті).

Також фанатам показали невеликий діалог головного героя з його "колегою".

"Дещо змінилося, Геральт. Світ став жити за якимось дуже дивним законам: північ воює з Півднем, чудовиська прокинулися від зимової сплячки. Може, це кінець світу?" - запитує відьмака співрозмовник.

На це той відповідає, що "пережив цілих три кінці світу", назвавши це "брехнею". На думку Геральта, світ зможе відпочити тільки повністю очистившись від чудовиськ.

Прем'єра другого сезону відбудеться 17 грудня.

Читайте такожОпубліковано постер нового сезону серіалу "Відьмак"Як вже повідомляв УНІАН, у польському місті Лодзі розмалювали 26-поверхову будівлю. Фреску присвятили серії романів "Відьмак" за авторством Анджея Сапковського та ігровій франшизі The Witcher.

Робота створювалася з оглядкою на картину "Мандрівник над морем туман" художника з Каспара Давида Фрідріха. Фігура Геральта на малюнку досягає 78 метрів у висоту. Це найбільша фреска за мотивами "Відьмака" у світі.

Автор: Станіслав Кожемякін