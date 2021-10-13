Прем'єра нових серій відбудеться 17 грудня.

Опубліковано постер другого сезону серіалу "Відьмак", на якому зображений Геральт з Рівії. Його на своїй сторінці в Instagram показав Генрі Кавілл, виконавець ролі.

Читайте такожОпубліковано перший тизер серіалу "Будинок дракона" - приквела "Гри престолів" (відео)"Створений, щоб вбивати. Призначений, щоб захищати. Другий сезон "Відьмака" дебютує 17 грудня на Netflix", - йдеться в анонсі на офіційному акаунті "Відьмака" в Instagram.

У другому сезоні Геральт з Рівії, переконаний, що життя Єнніфер було втрачено в битві при Соддені, приносить принцесу Циріллу у найбезпечніше місце, яке він знає, - в будинок свого дитинства Каер Морхен. Королі, ельфи, люди й демони континенту прагнуть панувати за його стінами, але він повинен захистити дівчину від чогось набагато небезпечнішого: таємничої сили, якою вона володіє всередині.

Що відомо про серіал "Відьмак"

Другий сезон "Відьмака" вийде 17 грудня 2021 року в онлайн-кінотеатрі Netflix. Раніше був опублікований офіційний трейлер нової частини екранізації.

Другий сезон складається з восьми серій. Головних героїв грають ті ж актори: Генрі Кавілл, Аня Чалотра і Фрея Аллан.

Перший сезон "Відьмака" вийшов у 2019 році. Серіал знятий за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.

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Автор: Ольга Робейко