Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 22 грудня 2022 року.

Вийшов офіційний трейлер фільму "Вітні. Я хочу танцювати з кимось" (I Wanna Dance with Somebody) про легендарну співачку Вітні Г’юстон.

Як повідомляє B&H film distribution, прем'єра стрічки в Україні відбудеться 22 грудня 2022 року.

Головну роль у фільмі виконала Наомі Аккі ("Леді Макбет", "Зоряні війни: Скайвокер.Сходження", "Кінець ї***ого світу"). Також у фільмі знімалися Стенлі Туччі ("Милі кості", "Голодні ігри", "Перший месник"), Ештон Сандерс ("Місячне сяйво", "Іуда і чорний месія"), Нафесса Вільямс ("Чорна блискавка", "Чорне і синє") та інші.

Режисером фільму виступила Кейсі Леммонс, яка до цього зняла історичний фільм "Гарріет". Сценарій до фільму створив Ентоні МакКартен, який також написав біографічні фільми "Теорія всього" про Стівена Гокінга, "Темні часи" про Вінстона Черчилля та "Богемна рапсодія" про гурт Queen.

Вітні Г'юстон: чим відома співачка

Вітні Г'юстон (1963-2012) – американська попспівачка, що співала також у стилях R&B та ґоспел. Вважається однією з найуспішніших співачок світу: кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. Згідно з "Книгою рекордів Гіннеса", Г'юстон є найбільш нагороджуваною артисткою всіх часів. Зокрема, у неї 6 нагород "Ґреммі", 15 нагород Billboard Music Awards, 21 нагорода American Music Awards, дві нагороди "Еммі" та багато інших.

Розпочала творчу кар'єру у 1985 році, видавши альбом Whitney Houston. Загалом вона випустила шість студійних альбомів та ще один різдвяний альбом. Останній вийшов у 2009 році.

У 1992 році Х'юстон дебютувала в кіно, зігравши одну з головних ролей у фільмі "Охоронець" (The Bodyguard). Після цього популярність співачки злетіла до небес, а її балада I Will Always Love You, виконана в кінофільмі, стала світовим хітом.

Також співачка регулярно потрапляла на сторінки жовтої преси через численні скандали в особистому житті – від скандального шлюбу зі співаком Боббі Брауном та майнових судів з родичами до наркотичної та алкогольної залежності.

Вітні Г'юстон померла 11 лютого 2012 році у ванній кімнаті отеля Beverly Hilton напередодні 54-ї церемонії "Греммі", за офіційною версією, у наслідок нещасного випадку. За даними слідства, співачка захлинулася водою у ванній, цьому передувала пристрасть до кокаїну.

