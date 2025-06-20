Також ірландський актор може отримати більш значущу роль у заключному фільмі трилогії "28 років по тому".

Оскароносний ірландський актор Кілліан Мерфі ("Сніданок на Плутоні", "Пекло", "Початок", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи") все ж таки з'явиться у фільмі "28 років по тому: Кістяний храм" (28 Years Later: The Bone Temple), який стане прямим продовженням хоррора "28 років по тому", що вийшов напередодні. Ба більше, він може отримати більш значущу роль у потенційному третьому фільм серії.

Це у своєму свіжому інтерв'ю Variety підтвердив режисер Денні Бойл, який зняв фільми "28 днів по тому" і "28 років по тому".

"Він виконавчий продюсер цього фільму і надав величезну підтримку. Він з'являється у фільмі Нії ненадовго ("28 років потому: Кістяний храм", який вийде в січні 2026 року – ред.). Я не думаю, що це дає занадто багато, і наш план полягає в тому, що він буде значущим персонажем у третьому фільмі, як персонаж Джека О'Коннелла, якого ви бачите ненадовго наприкінці першого фільму, є значущим персонажем із Рейфом Файнсом у наступному фільмі", – зазначив режисер.

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Зі свого боку Алекс Гарленд, який написав сценарії до фільмів "28 днів по тому", "28 років по тому" і "28 років по тому: Кістяний храм", розповів трохи про те, на якому етапі зараз перебуває робота над ще одним фільмом серії.

"Сценарій не написаний. Це дивно: є історія, є план, є структура. Ці три фільми в чомусь відрізняються один від одного, в чомусь взаємопов'язані, тому що є персонажі, які проходять через усі з них, хоча це також по суті окремі історії. Це робить його, з точки зору кіновиробництва, схожим із телебаченням. І Денні, і я працювали в якийсь момент на телебаченні, й у телебачення є трохи органічніший елемент у тому, як усе може розгортатися. Тому люди можуть написати цілу сюжетну арку, але потім вони дізнаються під час зйомок, як ця сюжетна арка насправді завершиться", – пояснив Гарленд.

Також він додав, що схожа ситуація була і з іншими фільмами серії: багато деталей і сюжетних поворотів уже додавалися в процесі зйомок.

"Я думаю, що, написавши перший фільм, багато в чому я не знав на той момент, яким буде фільм, тому що залишилося розкрити цілий набір відкриттів. Те ж саме стосується і другого фільму. Тому мені потрібно було зрозуміти щось про те, що Рейф Файнс збирається створити з Денні, щоб мати можливість спертися на це. Завжди є розрив між тим, що існує на сторінці, оскільки воно пройшло через фільтр уяви, планів і турбот багатьох людей, і потім знову в редагуванні. Тож коротка відповідь: у мене є ідея, у мене є план, але немає сценарію. Я чекаю, щоб побачити, що станеться, я вважаю", – підсумував сценарист.

Трилогія "28 років по тому" – що відомо

У 2002 році на екрани вийшов науково-фантастичний фільм жахів "28 днів по тому", знятий режисером Денні Бойлом (на той момент у його доробку були успішні фільми "На голці" і "Пляж") за сценарієм письменника-початківця Алекса Гарленда (він прославився завдяки роману "Пляж" 1997 року, який пізніше екранізував Бойл).

Стрічка з на той момент маловідомим ірландським актором Кілліаном Мерфі в головній ролі розповідала про спалах вірусу люті, який спустошив Велику Британію, перетворюючи інфікованих на кровожерливих монстрів. Молодий велокур'єр Джим, який потрапив у кому після аварії, прокинувся в порожній лікарні через 28 днів після початку епідемії. Блукаючи вулицями безлюдного Лондона, він зустрівся з декількома вижилими – разом вони вирушили в небезпечну подорож в надії врятуватися. Фільм позитивно сприйняли критики і глядачі, а також він став одним із найуспішніших у фінансовому плані горорів року.

У 2007 році вийшло його продовження під назвою "28 тижнів по тому", проте ні Бойл, ні Гарленд над ним не працювали. Замість цього режисуру довірили іспанцеві Хуану Карлосу Фреснадільо, який до цього зняв трилер "Інтакто". Сиквел з абсолютно новими акторами і персонажами також був тепло прийнятий критиками, добре проявив себе в прокаті у фінансовому плані, хоча і був більш депресивний за настроєм.

Розмови про продовження франшизи велися ще з 2007 року, періодично підігріваючись новими теоріями. Однак до конкретики дійшло лише на початку 2024 року після офіційної заяви Денні Бойла. Незабаром стало відомо, що фільм отримає назву "28 років по тому" і складатиметься з двох частин, а головні ролі в продовженні отримали Джоді Комер ("Персонаж", "Байкери", "Остання дуель", серіал "Вбиваючи Єву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Швидкісний поїзд", "Тенет", "Каскадер", "Носферату") і Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок","Меню").

Фільми дилогії знімалися практично одночасно – обидва за сценарієм Гарленда, проте режисером другого фільму замість Бойла стала Нія ДаКоста ("Кендімен", "Марвели").

На початку 2025 року Бойл оголосив, що "28 років по тому" буде трилогією – він сам займеться режисурою, а сценарій до нього напише Гарленд.

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