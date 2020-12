Співачці сьогодні виповнилося 39 років.

Відома співачка Брітні Спірс сьогодні, 2 грудня, відзначає своє 39-річчя.

У 1999 році Брітні випустила перший альбом "Happy Baby One More Time". Він вважається найкращим альбомом артистки і став платиновим. Саме завдяки йому Брітні стала улюбленицею мільйонів слухачів.

За другий альбом "Oops...! I did it again" Спірс була номінована на Греммі. У 2001 році Брітні презентувала третю збірку хітів, названу на її честь. Він очолив всі хіт-паради на довгий час. Четвертий за рахунком альбом "In the Zone" дозволив Брітні в 2003-му попрацювати в якості продюсера. Її пісню "Toxic" визнали найкращою танцювальною.

А ось п'ятий альбом "Blackout" не увінчався успіхом. Продажі були вкрай маленькими. У списку володарів найвищих гонорарів Спірс розділила лаври з Мадонною, легендарним Брюсом Спрінгстіном, групою AC/DC і U2.

Крім того, у співачки вийшло ще кілька альбомів, але всі вони мали мінливий успіх. Але навіть попри це вона вважається однією з найбільш культових артисток.

Автор: Діана Могилєвич