Сьогодні виходить фінальний епізод першого сезону серіалу.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ продовжив на другий сезон комедійний науково-фантастичний серіал "Вбивцебот" (Murderbot) з Александером Скашгордом ("Меланхолія", "Варяг", "Безмежний басейн", серіал "Справжня кров").

Про таке рішення сервіс оголосив на своїй сторінці в Instagram напередодні релізу останньої, десятої серії першого сезону 11 липня 2025 року.

"Вбивцебот" повернеться у другому сезоні, подобається йому це чи ні", – йдеться в повідомленні.

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В центрі сюжету серіалу, заснованого на відзначеній престижними нагородами серії книг американської письменниці-фантастки Марти Веллс "Щоденники Вбивцебота", – розумний охоронний андроїд, який зве себе Вбивцеботом. Він має здатність до вільного мислення, але повинен приховувати це. Виконуючи небезпечні завдання, він відчуває потяг до людей та водночас нажаханий їхньої слабкістю.

Також у шоу зіграли Девід Дастмалчян ("Людина-мураха", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Дюна"), Нома Думезвені ("Русалонька", серіали "Поза", "Наглядач"), комедіантка Сабріна Ву (серіал "Початкова школа "Ебботт"), Джон Чо ("Гарольд і Кумар відриваються", "Зоряний шлях", серіал "Ковбой Бібоп"), Кларк Грегг (франшиза "Месники", серіал "Агенти Щ.И.Т.") та інші.

Авторами шоу виступили брати Пол та Кріс Вайц, які разом започаткували підліткову комедійну франшизу "Американський пиріг" (1999), а потім зняли номіновану на "Оскар" комедійну драму "Мій хлопчик" (2002). Водночас більшість своїх найвідоміших робіт вони зняли окремо один від одного. Зокрема, Кріс виступив режисером фільмів "Золотий компас" (2007), "Сутінки. Сага. Новолуння" (2009) та "Операція "Фінал" (2018), а також написав сценарії до фільмів "Попелюшка" (2015), "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" (2016) та "Творець" (2023). Тим часом, Пол зняв фільми "Назад на землю" (2001), "Знайомство з Факерами 2" (2010) та "Батьківство" (2021), а також серіал "Моцарт у джунглях" (2014-2018).

Нагадаємо, прем'єра першого сезону "Вбивцебота" відбулася 16 травня 2025 року, і ще до офіційного релізу він отримав захоплені відгуки від критиків.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 96% схвалення від критиків і 80% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 70 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 5,8 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

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