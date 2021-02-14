Хливнюк розповів про сенс пісні / instagram.com/andriihorolski
Український гурт "Бумбокс" 14 лютого випустив нову пісню "Жаль".
"Це одна з пісень, під які хочеться повертатися до рідних. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдужий. Саме це слово багатогранне, це не тільки як "жаль" в сенсі "шкода", але і "жаль", в сенсі, якщо хочеш, то можеш "вжалити" словами", - сказав Андрій Хливнюк в інтерв'ю marieclaire.
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