14 лютого відбулася прем'єра треку.

Український гурт "Бумбокс" 14 лютого випустив нову пісню "Жаль".

"Це одна з пісень, під які хочеться повертатися до рідних. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдужий. Саме це слово багатогранне, це не тільки як "жаль" в сенсі "шкода", але і "жаль", в сенсі, якщо хочеш, то можеш "вжалити" словами", - сказав Андрій Хливнюк в інтерв'ю marieclaire.

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Автор: УНІАН