Фільм має одну додаткову сцену всередині титрів, і ми наполегливо радимо її дочекатися.

20 жовтня 2022 року в український прокат одночасно з усім світом вийшов супергеройський фільм "Чорний Адам" (Black Adam), заснований на однойменних коміксах видавництва DC Comics.

І, прогнозовано, глядачів хвилює питання: чи має фільм сцени після титрів та скільки їх. Відповідаємо (без спойлерів).

"Чорний Адам" має одну додаткову сцену всередині титрів, і ми наполегливо радимо її дочекатися, адже там буде важливий натяк на одного з супергероїв у майбутніх проектах розширеного кіновсесвіту DC. Після цієї сцени можна сміливо залишати залу і бігти на метро, адже в самому кінці титрів додаткових сцен вже не буде.

Фільм "Чорний Адам" – що відомо

Супергеройський фільм "Чорний Адам" є дванадцятою за рахунком стрічкою з розширеного всесвіту DC Comics та спінофом фільму "Шазам!".

Фільм розповідає історію походження суперлиходія Чорного Адама, який уперше з'явився в коміксах DC 1945 року. В оригіналі він був принцом Стародавнього Єгипту, якого могутній чарівник Шазам обрав своїм наступником. Проте учень повстав, і розчарований учитель, не маючи можливості відібрати даровані надприродні сили, заслав лиходія в далеку зоряну систему. Аби повернутися, Чорному Адаму знадобилося п'ять тисяч років. У фільмі ця історія дещо видозмінена.

Головну роль у фільмі виконав Двейн "Скеля" Джонсон ("Джуманджі", "Форсаж: Гоббс та Шоу", "Круїз по джунглях", "Мумія повертається"). Також у фільмі задіяні Елдіс Годж ("Людина-невидимка", серіал "Противага") у ролі Людини-яструба, Ной Сентінео ("Ангели Чарлі", "Всім хлопцям, яких я любила раніше") у ролі Атомного руйнівника, Сара Шахі (серіали "Пожежники Чикаго", "Новобранець") у ролі Адріанни Томаз, Марван Кензарі ("Алладін", "Стара гвардія") у ролі Саббака, Квінтеса Свінделл ("Ейфорія", "Покоління Вояджер") у ролі Циклона та Пірс Броснан ("Завтра не помре ніколи", "І цілого світу мало", "Мамма Міа! 2") у ролі Доктора Фейта. Крім того, у фільмі до ролі Аманди Воллер із "Загону самогубців" повернеться Віола Девіс ("Прислуга", "Вдови", "Королева-воїн").

Режисером фільму виступив іспанець Жауме Колєт-Серра, який до цього зняв фільми жахів "Будинок воскових фігур" та "Дитя пітьми", спортивну драму "Гол 2: Життя як мрія", трилер "Невідомий" та пригодницький фільм "Круїз по джунглях".

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