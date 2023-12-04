Батьків закликають уважніше слухати промову своїх дітей.

В одній з українських шкіл з'явилося оголошення для батьків, в якому йдеться про те, щоб вони звернули увагу на поведінку своєї дитини, особливо якщо вона слухає татарську музику або вживає ряд слів зі скандального російського серіалу "Слово пацана" про молодіжну злочинність.

Так, батьків закликають уважніше слухати своїх дітей і відразу ж бити на сполох, якщо вони почали вживати такі слова як "чушпан", "єралаш", "шкаралупа", "при справах", "шкеріться".

Крім того, є ще ряд виразів, які можуть свідчити про те, що дитина піддається впливу серіалу і, як результат, російській пропаганді.

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Йдеться про такі вирази:

"Пацани не вибачаються"

"Порш Бугатті і утьуг зустрічай Москва"

"А тепер запам'ятай: ти тепер пацан. Ти тепер з вулиці, а навколо вороги"

"Слово пацана тільки для пацанів"

"Шановні батьки! Зверніть увагу, якщо ваша дитина говорить ці фрази або слухає татарську музику! Це російська пропаганда! Захистіть дитину від небезпек російського світу", - йдеться в оголошенні.

Серіал "Слово пацана" - що відомо

Серіал про злочинні угруповання став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Більше того, саундрек серіалу "Пияла" очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

Крім того, відомо, що у серіалі знявся син Андрія Макаревича - музиканта, який засудив повномасштабне російське вторгнення і виїхав до Ізраїлю.

Варто відзначити, що серіал "Слово пацана" калічить дітей. Психолог Катерина Клюшниченко каже, що після перегляду цього серіалу насильство може стати повсякденністю. Крім того, сцени з насильством можуть викликати ряд проблем у підлітків, в тому числі і з психікою.

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