У чому небезпека серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" і чому його потрібно заборонити - читайте в матеріалі.

В Україні набирає популярності російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", який розповідає про історію боротьби кількох злочинних угруповань в Казані в 1980-і роки.

Головні герої - 14-річні школярі, які потрапляють в одну з таких вуличних банд, де вони вчаться битися, грабувати людей, а також дізнаються закони місцевих авторитетів.

У Росії цей серіал вже став дуже популярним. Наприклад, в Татарстані підлітки надихнулися серіалом, поділили між собою район і влаштували пару бійок. Тепер їх перевіряють поліцейські.

Згадати 80-ті вирішили в Сармановському районі республіки. Підлітки почали з "преси": створили телеграм-канали з назвами небезпечних у минулому казанських угруповань "Хаді Такташ" і "Жилка", а потім поділили район на сфери впливу і запросили не згодних на бій.

Адмінів каналів поки не знайшли, а ось учасники бійок зізналися, що дивилися серіал "Слово пацана. Кров на асфальті".

Проблема цього серіалу в тому, що він описує той час, коли хлопчаки замість школи вибирали вулицю. Звідти і пішов вислів "Мене виховала вулиця". Так говорили хлопці, які багато билися, влаштовували "стінки" та інше.

Найнебезпечніше те, що цей серіал стає популярним і в Україні. Користувачі ТікТок активно постять відео під саундтреки серіалу і зі словами героїв.

Варто відзначити, що українці поділилися на два "табори". Хтось захоплюється серіалом і думає, чи були такі злочинні угруповання в Україні, а хтось каже, що не розуміє, чому в Україні під час війни люди дивляться російські проекти.

Серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" - трейлер

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