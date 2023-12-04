Чоловік зіграв роль другого плану.

У російському серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті" знявся син музиканта Андрія Макаревича, який засудив повномасштабне російське вторгнення і переїхав до Ізраїлю.

Однак його син, 36-річний Іван Макаревич, залишився жити в Росії і навіть засвітився на другому плані в скандальному серіалі, який розповідає про молодіжні злочинні угруповання в 80-90-х роках в Казані.

Ймовірно, свою участь в серіалі Іван не обговорював із зірковим батьком, тому що вони практично не спілкуються. Відомо, що Іван народився в Москві. Там же вступив на акторський факультет. У його фільмографії - 40 робіт у різних фільмах і серіалах.

Відео дня

До слова, поки Макаревич ніяк не прокоментував зйомки сина в серіалі "Слово пацана", який згубно впливає на молодь.

Серіал "Слово пацана" - що відомо

Серіал про злочинні угруповання став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Більше того, саундрек серіалу "Пияла" очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

Однак серіал "Слово пацана" калічить дітей. Психолог Катерина Клюшниченко каже, що після перегляду цього серіалу насильство може стати повсякденністю. Крім того, сцени з насильством можуть викликати ряд проблем у підлітків, в тому числі і з психікою.

Вас також можуть зацікавити новини: