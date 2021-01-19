Лідерами за кількістю номінацій стали два серіали від Netflix.

7 березня 2021 року пройде церемонія вручення премії. Лідерами за кількістю номінацій стали серіали "Озарк" і "Корона".

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Про це повідомляється на сайті Асоціації кінокритиків.

В категорії "Найкращий драматичний серіал" представлені "Краще телефонуйте Солу", "Країна Лавкрафта", "Мандалорець", "Перрі Мейсон", "Це ми", "Озарк", "Корона" та інші.

За перемогу в номінації "Найкращий комедійний серіал" боротимуться "Бортпровідниця", "Що ми робимо в тіні?", "Рамі", "Тед Лассо" та інші.

В категорії міні-серіали братимуть участь "Нормальні люди", "Відіграти назад", "Голос змін", "Ферзевий гамбіт" та інші.

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Автор: УНІАН