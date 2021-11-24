В український прокат мультфільм вийде 19 травня 2022 року.

Вийшов трейлер анімаційного 3D-фільму "DC Ліга СуперУлюбленців" (DC League of Super-Pets), в центрі сюжету якого опиниться песик Супермена Крипто та його чотирилапі друзі.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат мультфільм вийде 19 травня 2022 року.

Читайте такожНовим Суперменом буде гей (фото)У мультфільмі "DC Ліга СуперУлюбленців" Суперпес Крипто і Супермен – друзі-нерозлийвода. Вони володіють однаковими суперсилами і пліч-о-пліч протистоять злочинності у Метрополісі. Одного разу поганці викрадають Супермена і решту членів Ліги Справедливості. Тепер Крипто має переконати двір-команду – Гончака Аса, вислобрюху свинку Пі-Бі, черепаху Мертона і білку Чіпа – оволодіти своїми щойно набутими суперсилами і допомогти врятувати супергероїв.

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Автор: Марина Григоренко