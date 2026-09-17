Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапа звання народного артиста

В той же час це рішення глава держави може ухвалити сам, без звернення парламенту.

Верховна Рада України не підтримала направлення до президента України депутатського запиту про позбавлення почесного звання "Заслужений артист України" Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап).

Як повідомляє кореспондент, за направлення запиту, авторами якого є, зокрема, народні депутати України Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин, проголосувало лише 198 нардепів при необхідних 226 голосів.

Не голосували майже в повному складі групи, які утворилися в результаті заборони партії "ОПЖЗ" - з "Платформи за життя та мир" проголосував лише один нардеп, а з "Відновлення України" - жоден. Цю ініціативу підтримали 136 нардепів з фракції "Слуга народу", 18-"Європейська солідарність", 9 – "Батьківщина", 12- "Голос", 5- "Партія "За майбутнє", 10- "Довіра" і 7 позафракційних.

Відео дня

Раніше нардеп Бобровська написала у Facebook, що держава має реагувати на дії спрямовані на зневагу до української мови та культури, особливо, якщо йдеться про публічних осіб, які мають державні нагороди чи відзнаки.

Вона нагадала, що 27 червня 2020 року Указом президента України №254/2020 Олексію Потапенку було присвоєно почесне звання "Заслужений артист України" (за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток Української держави).

"Водночас після початку повномасштабної російської агресії Потапенко виїхав за межі України на постійне проживання та, на моє переконання, своїми публічними заявами, діяльністю та співпрацею з російськими артистами сприяє поширенню російських наративів щодо України та дискредитує Україну за кордоном", - наголосила Бобровська.

За її словами, умовах повномасштабної війни, коли українські військові, медики, рятувальники, поліцейські та представники інших професій щодня ризикують власним життям заради України, особливо важливо, щоб державні нагороди не залишалися у людей, чия публічна діяльність

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, відомий репер та продюсер Потап та співачка Настя Каменських обурили мережу новим відео про мову. Не секрет, що артисти вже неодноразово потрапляли у скандали щодо мови та своєї позиції під час війни.

Дует опублікував ролик в Instagram, на якому спочатку робить вигляд, ніби корчиться від болю, тримаючись за живіт. А потім ніби "просять вибачення", що спілкуються російською мовою.

При цьому написали під відео, що, мовляв, зовсім забули, що є таке поняття як свобода.

Потап слідом за своєю дружиною Настею Каменських потрапив до бази "Миротворця". Це сталося після нещодавнього скандального інтерв'ю артистів журналістці Катерині Гордєєвій. Тоді репер зробив неоднозначні заяви про свої виїзди з України під час війни.

На сайті назвали Потапа провокатором та зазначили такі причини внесення його до реєстру: участь у актах гуманітарної агресії проти України та участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію життя в Україні.

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