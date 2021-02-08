Дівчині забракло вокального досвіду для подальшої участі в проекті.

На шоу "Голос країни" виступила онука колишнього президента України Віктора Ющенка Доменіка. Читайте такожВідома українська співачка прийшла на шоу "Голос країни" та підкорила всіх (фото, відео)

На проекті дівчина виконала пісню гурту KAZKA "Плакала". За її словами, дідусь не знав про її участь у "сліпих прослуховуваннях".

Після виконання композиції Доменікою до неї не повернувся жоден із зіркових тренерів. Вони порадили 20-річній онуці екс-президента набиратися досвіду й пробувати свої сили ще.

Зірки також зазначили, що хвилювання зіграло злий жарт із Доменікою.

"Ви красуня! Ви так розхвилювалися, хочеться вас обійняти й сказати: "Не хвилюйтеся, сцена – ваш дім. Це ваше святе місце, куди ви приходите, як до храму", - сказала Тіна Кароль.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко