Дрейк - це канадський репер.

Пісні відомого репера Дрейка набрали 50 мільярдів прослуховувань на сервісі Spotify.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті Дрейка.

35,72 мільярда прослуховувань стосуються власних пісень Дрейка. А ось його спільні композиції з відомими зірками прослухали 14,3 мільярда разів.

Найпопулярнішими стали пісні One Dance (1,964 млрд стрімів), God's Plan (1,674 млрд) і In My Feelings (1,094 млрд).

Хто такий Дрейк:

Обрі Дрейк Грем народився 24 жовтня 1986 року в Торонто

У 2010 він опублікував свій дебютний студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200

У 2016 канадець випустив свій четвертий студійний альбом Views, який встановив кілька музичних рекордів

У 2019 році увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала 75 млн $, це восьме місце в рейтингу

