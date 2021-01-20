Дрейк встановив рекорд на Spotify: 50 мільярдів прослуховувань

Дрейк - це канадський репер.

Пісні відомого репера Дрейка набрали 50 мільярдів прослуховувань на сервісі Spotify. Читайте такожСелена Гомес випустила перший кліп на іспаномовну пісню (фото, відео) Про це повідомляється в Twitter-акаунті Дрейка. 35,72 мільярда прослуховувань стосуються власних пісень Дрейка. А ось його спільні композиції з відомими зірками прослухали 14,3 мільярда разів. Найпопулярнішими стали пісні One Dance (1,964 млрд стрімів), God's Plan (1,674 млрд) і In My Feelings (1,094 млрд). Хто такий Дрейк: Обрі Дрейк Грем народився 24 жовтня 1986 року в Торонто

У 2010 він опублікував свій дебютний студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200

У 2016 канадець випустив свій четвертий студійний альбом Views, який встановив кілька музичних рекордів

У 2019 році увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала 75 млн $, це восьме місце в рейтингу Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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