"Дрібниці" з Вашингтоном, Лето і Малеком: рецензія на детективний трилер

Сюжет "Дрібниць" простий, але багато "провисань" у цьому плані витягує харизма оскароносних акторів. Де ви ще побачите Дензела Вашингтона, Джареда Лето і Рамі Малека в одній стрічці?

На великі екрани вийшов гостросюжетний фільм для любителів детективних трилерів – "Дрібниці" (рос. - "Дьявол в деталях", The Little Things). У стрічці знялася низка відомих і, більше того, оскароносних акторів (у них чотири статуетки на трьох) – Дензел Вашингтон, Джаред Лето й Рамі Малек.Читайте також"Душа" від Pixar: рецензія на найочікуваніший мультфільм 2020 року

"Дрібниці": сюжет фільму

Сюжет трилера, здавалося б, не новий: тема одержимості справою й особистої відповідальності перед жертвами вже обігравалася не раз.

У 1990 році літній поліцейський Джо Дікон «Дік» з каліфорнійської глушини у виконанні неперевершеного Дензела Вашингтона їде з робочим дорученням в Лос-Анджелес – зібрати докази в одній з нерозкритих справ. З'ясовується, тут він вже працював і "обріс" "своїми" людьми, ще кілька років тому він був авторитетним детективом. До одного моменту: під час розслідування однієї зі справ щось сталося, і життя копа перекинулася: у нього стався інфаркт, він розлучився з дружиною і переїхав, а ще його понизили на посаді. Зараз же місце "Діка" зайняв молодий поліцейський Джим Бекстер, його грає Рамі Малек.

Але й "Діка", і Джиммі об'єднує бажання якомога швидше розкрити серію моторошних вбивств дівчат, які сколихнули місто. І тут починається найцікавіше. Після неформального прохання про допомогу Джо Дікон залишається в Лос-Анджелесі.

Тут у стрічці був застосований цікавий прийом: зустріч досвіду і молодості. І цей момент герой Вашингтона пояснює не раз: "Минуле стає майбутнім". І до кінця фільму глядач знаходить підтвердження цій фразі - і "Дік" колись, і Джим сьогодні припускаються однакової жахливої помилки при розкритті справи.

Лише майже через годину фільму в кадрі з'являється герой Джареда Лето Спарма - той самий підозрюваний у серії жорстоких вбивств.

Протягом усього фільму вас не буде відпускати відчуття, що ви потрапили в минуле. Тут і прекрасні ретро-авто, й відсутність мобільних телефонів, що сьогодні здається фантастикою. Я б навіть віднесла цю стрічку до "олдскульного" кіно.Читайте такожФеєрія трилерів в кіно з 4 лютого: Кері Малліган карає "хороших хлопців", а коронавірус проривається на "великі екрани"

Акторська гра на найвищому рівні

Я ніколи не перестаю дивуватися прекрасній грі Дензела Вашингтона, в цій стрічці він "не підвів". Постарілий актор нітрохи не розгубив харизму й здатність у хвилину змінюватися. Глядачі в захваті навіть від, здавалося б, абсурдних сцен з ним: ось він в образі «Діка» розмовляє з примарами убитих дівчат; там він не стримує себе під час допиту і вибухає хвилею гніву; він фліртує у морзі й абсолютно спокійно поводиться, дізнавшись, що його колега вбиває підозрюваного в серії жахливих злочинів. Є у нього й "секрет", що спричинив кілька років тому серію невдач в особистому житті та кар'єрі. І дізнавшись його, глядачі зможуть розставити багато моментів по місцях.

Рамі Малек, здається, зовсім не схожий на типового поліцейського. Його герой-віруюча людина і прекрасний сім'янин. Але є безліч сцен в "Дрібницях", коли емоції та гра актора змушують сказати "Вірю". І так, тут Малек не відмовився від своєї фірмової "гри" вилицями.

Мені здається, що у фільмі найбільше себе знайшов божевільний герой Джареда Лето. Він зіграв негативного персонажа - підозрюваного в серії гучних вбивств. - він постійно змушує глядача сумніватися: а раптом кров жертв не на його руках, а що якщо він дійсно невинний. Цей момент, здається, і до кінця стрічки не кожен зрозумів.

Трейлер фільму "Дрібниці"

Ольга Робейко

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