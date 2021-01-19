Цей випуск не буде продовженням серіалу, а актори постануть у ньому в ролі самих себе.

Зйомки спеціального епізоду серіалу "Друзі" почнуться навесні 2021 року.Читайте такожНа Netflix вийшов перший фільм з українською озвучкою та субтитрами

Про це розповіла актриса Ліза Кудроу, яка виконала роль Фібі, пише Deadline.

"Ми будемо знімати цієї весни, а саме ранньої весни... Ми з ймовірністю в 100% будемо скоро стартувати", - розповіла зірка.

Картину зніматимуть у тому ж місці та у звичних для любителів ситкому декораціях.

Кудроу зазначила, що спецвипуск не стане перезавантаженням проекту.

"Це не повернення в повному сенсі слова... Ми просто зберемося разом, що відбувається не так часто в реальному житті... Думаю, буде неймовірно", - додала Кудроу.

Новий сезон серіалу "Друзі": що відомо

Відомо, що на екрани повернеться весь зірковий склад — Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джої), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс). За зйомки кожен з них отримає по 2,5 мільйона доларів.

Про те, що HBO задумав зняти продовження серіалу "Друзі", повідомлялося в листопаді 2019-го.

"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Проект визнаний одним з найкращих в історії американського телебачення у своєму жанрі й удостоєний шести премій "Еммі" та премії "Золотий глобус". Прем'єра першої серії відбулася 22 вересня 1994 року.

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Автор: Ольга Робейко