Найпрестижніша кінопремія світу стала ще одним майданчиком, на якому заговорили про війну в Україні.

У ніч із 27 по 28 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу "Оскар 2022".

Цьогорічні володарі "Оскара"

Найкращий іноземний фільм: Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія

Найкращий анімований фільм: Енканто / Encanto

Найкращі костюми: Круелла / Cruella

Найкращий актор другого плану: Трой Коцур, Кода / CODA

Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story

Найкращі візуальні ефекти: Дюна / Dune

Дюна / Dune Найкраща операторська робота: Дюна / Dune

Дюна / Dune Найкращий макіяж і зачіски: Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye

Найкраща робота художника-постановника: Дюна / Dune

Дюна / Dune Найкращий монтаж: Дюна / Dune

Найкраща оригінальна музика: Дюна / Dune

Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye

Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper

Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball

Найкращий звук: Дюна / Dune

Подія стала ще одним майданчиком, на якому заговорили про війну в Україні.

Знамениті на увесь світ актори ще на червоній доріжці висловлювали підтримку Україні, яка бореться з російськими окупантами. Деякі відомі гості церемонії доповнили свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора. Зокрема, публічно підтримали Україну Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Даян Воррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші.

Американський режисер Шон Пенн напередодні закликав бойкотувати шоу, якщо на нього не запросять українського президента Володимира Зеленського. А також він пообіцяв позбутися своєї статуетки, яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

Зеленському, пояснив Шон, є що сказати світу в цей важкий для його країни час.

Раніше пропозиція запросити на захід президента України висловила зірка Голлівуду Еммі Шумер. Вона вважає подію такого масштабу хорошим майданчиком для того, щоб розповісти американцям в подробицях те, що відбувається в Україні.

І Пенн, і Шумер публічно підтримують Україну у війні з Росією, закликаючи свою аудиторію допомагати постраждалим громадянам.

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