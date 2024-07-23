Раніше сьогодні стало відомо, що світова прем'єра фільму "Джокер: Божевілля на двох" відбудеться в вересні 2024 року на Венеційському кінофестивалі.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала новий трейлер психологічного трилера з елементами мюзиклу "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux).

У новому ролику глядачам показали більше спільних кадрів за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху"). Цього разу вони ще й заспівали у кадрі.

Є і хороші новини: судячи з українського дубльованого трейлера, є шанс, що пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу (з усією повагою до них) не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою".

Зауважимо, події фільму "Джокер: Божевілля на двох", що є сиквелом фільму "Джокер" 2019 року, відбуваються невдовзі після фіналу попереднього в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер". Там він знайомиться з доктором Харлін Квінзель, яка в коміксах закохалася в Джокера і згодом перетворилася на суперлиходійку і його кохану на прізвисько Харлі Квін.

Режисером фільму є Тодд Філліпс, який зняв і перший фільм. Також на його рахунку трилогія "Похмілля у Вегасі" і сценарій до фільму "Борат".

Крім Фенікса і Гаги, у фільмі також зіграли Брендан Глісон ("Залягти на дно в Брюгге", "Банші Інішеріна"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Той, що біжить лабіринтом") і Кетрін Кінер ("Пастка", "Проект "Адам"), про персонажів яких поки нічого невідомо. Крім того, до ролі нерозділеного любовного інтересу Джокера з першої частини, цинічної матері-одиначки Софі Дюмон повернулася Зазі Бітц.

Раніше сьогодні стало відомо, що світова прем'єра фільму "Джокер: Божевілля на двох" відбудеться в вересні 2024 року на Венеційському кінофестивалі. Широка аудиторія зможе подивитися новинку в кінотеатрах по всьому світу (окрім Росії, звісно), починаючи з 2 жовтня 2024 року.

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