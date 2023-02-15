Фільм "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою повинен вийти в прокат в жовтні 2024 року.

Американська співачка і актриса Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", "Американська історія жаху") показала перше фото в образі Харлі Квінн, яку вона зіграє в майбутньому фільмі "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux).

Знімок в парі з виконавцем головної ролі Джокера Хоакіном Феніксом зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фільм стане продовженням "Джокера" 2019 року. За попередньою інформацією, події другої частини розпочнуться в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер". Судячи з усього, там він познайомиться з доктором Харлін Френсіс Квінзель, яка в коміксах закохалася в Джокера і після інциденту з кислотою перетворилася на суперлиходійку і кохану Джокера Харлі Квін. Втім, остаточний сюжет фільму поки тримається в секреті.

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Проте, вже відомо, що фільм буде знятий в жанрі кримінальна драма/трилер з елементами мюзиклу.

Крім Фенікса і Гаги, у фільмі також зіграють Брендан Глісон ("Залягти на дно в Брюгге", "Банші Інішеріна"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Той, що біжить лабіринтом") і Кетрін Кінер ("Пастка", "Проект "Адам"), про персонажів яких поки нічого невідомо. Крім того, до ролі нерозділеного любовного інтересу Джокера з першої частини, цинічної матері-одиначки Софі Дюмон повернеться Зазі Бітц.

Режисером фільму є Тодд Філліпс, який зняв і перший фільм "Джокер". Також на його рахунку трилогія "Похмілля у Вегасі" і сценарій до фільму"Борат".

Фільм "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою повинен вийти в прокат в жовтні 2024 року. Поряд з фільмом "Бетмен 2" від режисера Метта Рівза, "Джокер 2" увійде в DC Elseworlds ("Інші світи DC"), куди включені кілька проектів, незв'язаних з основним кіновсесвітом.

Фільм "Джокер" 2019 року – що відомо

Психологічний трилер "Джокер" від режисера Тодда Філліпса за сценарієм, написаним ним спільно зі Скоттом Сільвером, вийшов в прокат 2019 році та не мав нічого спільного з іншими проектами в рамках кіновсесвіту DC.

Більше схожий на реалістичну історію занепаду, ніж на супергероїку, фільм зосередився на трагічній історії суперзлодія Джокера, одного з ключових антагоністів Бетмена. У фільмі він представлений як комік-невдаха Артур Флек, який живе зі своєю хворою матір'ю в депресивному Готем-Сіті. Він працює клоуном в невеликому агентстві розваг, але мріє про кар'єру стендап-коміка і взезагальне визнання, проте скрізь стикається з жорстокістю і відторгненням. Все це в кінцевому підсумку породжує Джокера.

Фільм зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів, отримав суперечливі відгуки критиків і визнання серед глядачів. Також "Джокер" був номінований на багато нагород, включаючи "Оскар" в одинадцяти номінаціях. Хоакін Фенікс при цьому отримав за роль Артура Флека чимало нагород, включаючи "Оскар", "Золотий глобус", премію BAFTA і премію Гільдії кіноакторів США.

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