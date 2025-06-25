В українських кінотеатрах нову стрічку від Арі Астера можна буде подивитися з 31 липня 2025 року.

Вийшов новий трейлер комедійного трилера "Еддінгтон" (Eddington), що є однією з найочікуваніших новинок в кінотеатрах цього літа.

Події фільму, який також відносять до жанру неовестерн, відбуваються у вигаданому невеличкому містечкі Еддінгтон у Нью-Мехіко, що раптово стає епіцентром несподіваних подій. У розпал пандемії коронавірусу двоє політичних опонентів – шериф Джо Кросс та мер Тед Гарсія загострюють своє протистояння, а глядачами цієї вибухонебезпечної боротьби стають усі мешканці міста.

Головні ролі виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Джокер", "Усі страхи Бо") та Педро Паскаль ("Гладіатор ІІ", серіали "Мандалорець", "Останні з нас").

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Також у стрічці зіграли Емма Стоун ("Бідолашні створіння", "Ла-Ла Ленд"), Остін Батлер ("Елвіс", "Дюна: Частина друга"), Люк Граймс ("П'ятдесят відтінків сірого", серіал "Єллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Місто янголів", серіал "Шибайголова"), Майкл Ворд (серіал "Ватажок"), Кліфтон Коллінз мл. ("Одного разу в... Голлівуді", серіал "Світ Дикого заходу") та інші.

Зняв фільм американський режисер Арі Астер, відомий за фільмами "Реінкарнація", "Сонцестояння" та "Усі страхи Бо".

Світова прем'єра "Еддінгтона" відбулася в травні 2025 року під час Каннського кінофестивалю, де він також брав участь в основному конкурсі, але нагород не отримав. Критики здебільшо позитивно сприйняли стрічку, але й без особливого захоплення.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 67% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 64 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба дистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 31 липня 2025 року.

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