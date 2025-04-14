Головні ролі у фільмі зіграли Хоакін Фенікс та Педро Паскаль.

Незалежна кінокомпанія A24 показала перший трейлер фільму "Еддінгтон" (Eddington) від американського режисера Арі Астера, відомого за фільмами "Реінкарнація", "Сонцестояння" та "Усі страхи Бо".

Сюжет фільму, жанр якого описується як чорнокомедійний неовестерн, розгортається навколо протистояння між шерифом і мером маленького містечка Еддінгтон в штаті Нью-Мексико.

Головні ролі у фільмі зіграли Хоакін Фенікс ("Джокер", "Усі страхи Бо") та Педро Паскаль (серіали "Мандалорець", "Останні з нас").

Відео дня

Також у стрічці задіяні Емма Стоун ("Бідолашні створіння", "Ла-Ла Ленд"), Остін Батлер ("Елвіс", "Дюна: Частина друга"), Люк Граймс ("П'ятдесят відтінків сірого", серіал "Єллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Місто янголів", серіал "Шибайголова"), Майкл Ворд (серіал "Ватажок"), Кліфтон Коллінз мл. ("Одного разу в... Голлівуді", серіал "Світ Дикого заходу") та інші.

Вихід фільму в прокат запланований на 18 липня 2025 року, однак його світова прем'єра відбудеться в травні під час Каннського кінофестивалю (він братиме участь в основному конкурсі).

Чи покажуть стрічку в кінотеатрах України, наразі невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: