Едріен Броуді ("Піаніст") і Віра Фарміга ("Мені б в небо") знімуться в містичному трилері під назвою "Саламандра живе двічі".
Читайте такожНазвано дату виходу фільму" Французький диспетчер " із зоряним акторським складомВиробництво картини планується розпочати навесні 2021 року.
Сценаристом проекту стане Тобі Харвард, а режисером – Ант Тімпсон.
Сюжет майбутньої картини оповідає про загадкового чоловіка, який втратив пам'ять (Броуді). Героя виявлять на березі віддаленого острова з куленепробивним портфелем в руках. Рятівниками чоловіка стануть жінка (Фарміга) з дочкою. Інші деталі сюжету поки не розкриваються, як і дата виходу, передає 112.ua з посиланням на Variety.
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