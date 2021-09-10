Мішина й Еллерт розірвали стосунки / фото instagram.com/misha.k.ua
Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував стосунки з українською актрисою Ксенією Мішиною після розставання.
Як він розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ", він підписаний на Ксенію в соцмережах і лайкає її фотографії.
Читайте такожЕллерт "прийшов" у коментарі до Мішиної в Instagram після розірвання стосунків (фото)"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках", - сказав Еллерт.
Так, ведучий Слава Дьомін запитав, чи комунікує Олександр хоч якось з Ксенією.
"Так, лайкаю її фотки, підписаний на неї", - відповів переможець першої "Холостячки".
Дивіться відео з 07:36
Відносини Мішиної та Еллерта: що відомо
- 18 грудня 2020 року відбувся фінал проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною, в якому актриса обрала Олександра Еллерта.
- Пара незабаром почала жити разом і ділитися спільними фотографіями з відпочинку. Вони навіть говорили про весілля.
- У липні 2021 року Ксенія оголосила про розставання з коханим Олександром. Пізніше пару помічали разом.