Мішина й Еллерт розірвали стосунки / фото instagram.com/misha.k.ua

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував стосунки з українською актрисою Ксенією Мішиною після розставання. 

Як він розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ", він підписаний на Ксенію в соцмережах і лайкає її фотографії.

Читайте такожЕллерт "прийшов" у коментарі до Мішиної в Instagram після розірвання стосунків (фото)"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках", - сказав Еллерт.

Так, ведучий Слава Дьомін запитав, чи комунікує Олександр хоч якось з Ксенією.

"Так, лайкаю її фотки, підписаний на неї", - відповів переможець першої "Холостячки".

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Відносини Мішиної та Еллерта: що відомо

  • 18 грудня 2020 року відбувся фінал проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною, в якому актриса обрала Олександра Еллерта.
  • Пара незабаром почала жити разом і ділитися спільними фотографіями з відпочинку. Вони навіть говорили про весілля.
  • У липні 2021 року Ксенія оголосила про розставання з коханим Олександром. Пізніше пару помічали разом. 

Автор: Ольга Робейко