У новому трейлері 'Декстера' показали головних лиходіїв 2-го сезону (відео)

Прем'єра другого сезону серіалу "Декстер: Воскресіння" відбудеться 30 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Paramount+ показала повний трейлер другого сезону кримінального серіалу "Декстер: Воскресіння" (Dexter: Resurrection).

Серед іншого в ролику показали головних лиходіїв, з якими зіштовхнеться у новому сезоні соціопат-месник Декстер Морган (його беззмінно грає Майкл Голл).

Зокрема, англійський актор Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", "Ебігейл", "Ритуал", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", "Ідеальна зброя", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон") втілює образ маніяка на прізвисько "Вбивця з п'яти районів", що погрожує поліції телефонними дзвінками щодо вбивства невинних людей.

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Тим часом, досвідчений шотландський актор Браян Кокс ("Троя", "Ідентифікація Борна", "Люди Ікс 2") у новому сезоні серійного вбивцю на пенсії на прізвисько "Нью-Йоркський різник", який тепер знушається над своїми жертами.

Також у трейлері було підтверджено поверення героїні Крістер Ріттер (серіала "Джессіка Джонс", "Шибайголова") – серійної вбивці на прізвисько "Леді помста". Вона хоч нібито і померла в попередньому сезоні, однак для "Декстера" є типовим повернення на екрани померлих персонажів у вигляді видінь головного героя.

Крім того, судячи з трейлера, вже 50-річний Декстер переживатиме кризу середнього віку, тоді як його син Гаррісон (Джек Олкотт) починатиме кар'єру поліцейського.

Також з попереднього сезону "Воскресіння" до серіалу повернеться героїня Уми Турман ("Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Гаттака", "Вбити Білла", "Стара гвардія 2") – експертка з безпеки Чарлі Браун, тоді як Десмонд Гаррінгтон ("Неоновий демон", серіал "Пліткарка"), який грав детектива Джозефа Квіна в оригінальному серіалі та з'являвся епізодично у спінофі, тепер приєднався до основного акторського складу.

Прем'єра другого сезону серіалу "Декстер: Воскресіння" відбудеться 30 жовтня 2026 року, він налічуватиме 10 епізодів, що воходитимуть по одному раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав історію франшизи "Декстер", яка почалася у далекому 2007 році.

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