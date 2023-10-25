Прем'єра п'ятого сезону "Фарго" запланована на 21 листопада 2023 року.

Телеканал FX Networks представив трейлер п'ятого сезону серіалу-антології в жанрі кримінальна драма "Фарго" (Fargo).

Вже відомо, що дія п'ятого сезону розгортається в Міннесоті та Північній Дакоті в 2019 році. В центрі сюжету фільму – типова домогосподарка Середнього Заходу Дороті "Дот" Лайон, яку наздоганяє її таємниче минуле. Її роль виконала Джуно Темпл, яку наш глядач може знати за роллю Кілі Джонс в серіалі "Тед Лассо".

Джон Хемм (серіали "Божевільні", "Добрі передвісники") зіграв роль шерифа Північної Дакоти Роя Тіллмана, який довго шукав Дот, а Дженніфер Джейсон Лі ("Маямі Блюз", "Самотня біла жінка") дісталася роль Лорейн Лайон – багатої, але суворої тещі Дот. Тим часом, Джо Кірі (серіал "Дивні дива") зіграв Гатора Тілмана – вірного сина Роя.

Прем'єра п'ятого сезону "Фарго" запланована на 21 листопада 2023 року. Сезон налічуватиме 10 епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, з фіналом 16 січня 2024 року.

Що відомо про серіал "Фарго"

Серіал "Фарго" знятий за мотивами однойменної трагікомедії Джоела та Ітана Коенів 1996 року. Кожен сезон розповідає окрему історію, однак в них є певні точки перетину.

Прем'єра першого сезону "Фарго" відбулася у квітні 2014 року. Його події відбувалися у 2006 році, а головні ролі в ньому зіграли Біллі Боб Торнтон і Мартін Фрімен.

Другий сезон, в якому знялися Патрік Вілсон, Джессі Племенс і Кірстен Данст, вийшов в жовтні 2015 року та охоплював події 1979 року.

Третій сезон "Фарго" з Юеном Макгрегором, який зіграв дві ролі, та Мері Елізабет Вінстед вийшов у квітні 2017 року та переніс глядача у 2010 рік.

В четвертому сезоні 2020 року випуску зіграли Кріс Рок, Джейсон Шварцман і Бен Вішоу, а його події відбувалися у 1950 році.

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