Фільм вийде не раніше 20 травня.

У мережі з'явився другий офіційний трейлер "Форсажу 9".

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У ролику показані нові трюки, інтригуючий сюжет і багатообіцяючий екшен.

Згідно з сюжетом, Домінік Торетто зіткнеться з рідним братом Джейкобом. Головні ролі зіграють Він Дизель і Джон Сіна.

Також повернеться вуличний гонщик Хан Лю, який нібито загинув після подій шостої частини серії. У дев'ятій частині глядачі дізнаються, що тоді сталося насправді.

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Автор: Діана Могилєвич