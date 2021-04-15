Кадр з фільму / скріншот YouTube
У мережі з'явився другий офіційний трейлер "Форсажу 9".
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У ролику показані нові трюки, інтригуючий сюжет і багатообіцяючий екшен.
Згідно з сюжетом, Домінік Торетто зіткнеться з рідним братом Джейкобом. Головні ролі зіграють Він Дизель і Джон Сіна.
Також повернеться вуличний гонщик Хан Лю, який нібито загинув після подій шостої частини серії. У дев'ятій частині глядачі дізнаються, що тоді сталося насправді.
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