Петиція із відповідною пропозицією опублікована на сайті Київради.

Кияни виступили з пропозицією перейменувати вулицю Пушкінську на честь шотландського актора Роббі Колтрейна - відомого своєю роллю Рубеуса Геґріда у фільмах про чарівника Гаррі Поттера.

Петиція із відповідною пропозицією опублікована на сайті Київради.

Станом на 19 жовтня вона зібрала 571 підпис з 6 тисяч необхідних - тільки після цього її розгляне Київрада.

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Раніше один з пам'ятників поетові Олександру Пушкіну знесли в Києві. Бюст був встановлений біля входу в Національний транспортний університет на вулиці Омеляновича-Павленка в Печерському районі столиці.

Як писав УНІАН, 14 жовтня актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років.

Перейменування вулиць Києва

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Києві уже перейменували ряд вулиць, які ототожнюються із карїною-агресоркою. Зокрема, на початку вересня Київрада перейменувала вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на вулицю імені громадського активіста, керівника організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, який загинув на війні. А вулицю Московську - на Князів Острозьких.

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