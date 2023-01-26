Це пов'язано з тим, що у стрімінгових сервісів закінчуються контракти з Warner Bros. Продовжувати їх не будуть.

З 1 лютого в Росії з онлайн-кінотеатрів зникнуть фільми про Гаррі Поттера, а також фільми франшизи "Фантастичні звірі". Причина в тому, що у великих стрімінгових сервісів закінчуються контракти з Warner Bros. Через санкції продовжувати їх не будуть.

"Прес-служба онлайн-кінотеатру Amediateka підтверджує, що термін ліцензійних прав на цей конкретний контент – фільми всесвіту Гаррі Поттера – закінчується в плановому порядку 31 січня", - сказано на сайті одного з російських стрімінгових сервісів.

Як санкції вплинули на кіноіндустрію Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли багато компаній, в тому числі Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Netflix та інші. ЗМІ пишуть, що в кінотеатрах Росії почали показувати фільми, незаконно завантажені з торрентів.

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Також нещодавно стало відомо, що росіяни "перейменували" "Аватар-2" і незаконно показують його в кінотеатрах. Наприклад, в Татарстані цю кінострічку показали під назвою "Надлюдина".

Нагадаємо, росіяни знайшли спосіб обійти санкції і будуть нелегально показувати закордонні фільми.

Також УНІАН писав, що Netflix починає співпрацю з Україною.

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