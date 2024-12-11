Творці вже визначилися з місцем дій серіалу, але поки що тримають його в секреті.

Раніше Генрі Кавілл вже неодноразово говорив про своє бажання створити серіал за Warhammer 40K, а тепер він офіційно підтвердив, що робота над проєктом йде повним ходом. У новій ігровій адаптації від Amazon Prime актор виступить продюсером.

Кавілл опублікував пост, у якому розповів, що здійснив паломництво на рідний острів Джерсі, у той самий магазин, де понад 30 років тому вперше купив фігурки Warhammer. За його словами, це був особливий момент. Актор підкреслив, що вони з командою ретельно вивчають всесвіт:

"Ми разом просіювали величезну кількість приголомшливих персонажів і перегортали старовинні тексти та фоліанти. Наші спільні старання привели нас до фантастичної точки, з якої ми почнемо наш всесвіт, і її схвалили всі, хто нагорі, і в Amazon, і в Games Workshop."

Однак конкретні деталі поки що залишаються в таємниці: "Це відправна точка, яка, принаймні поки що, залишиться секретом. Слідкуйте за новинами, попереду ще багато чого!"

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Хоча досі невідомо, хто ще бере участь у проєкті або коли ми побачимо перші кадри, зрозуміло одне - робота над серіалом йде повним ходом. Як давній шанувальник Warhammer, Кавілл обіцяє фанатам щось справді масштабне і захопливе.

Раніше ми розповідали, що Amazon Prime почав зйомки другого сезону екранізації Fallout. Волтон Гоггінс, який зіграв Гуля, поділився першою фотографією зі знімального майданчика.

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