Прем'єра фільму запланована на 19 квітня 2024 року.

Кінокомпанія Lionsgate випустила перший трейлер шпигунського комедійного бойовика "Міністерство неджентльменської війни" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) від режисера Гая Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Шерлок Голмс", "Гнів людський").

Фільм, заснований на книзі Деміена Льюїса 2015 року та натхнений реальними подіями, розповідає про одну зі спецслужб Великої Британії часів Другої світової війни – "Управління спеціальних операцій", що безпосередньо займалося проведенням розвідувальних і спеціальних операцій, а також диверсій на території окупованої Європи та згодом Південно-Східної Азії.

Головні ролі у фільмі отримали Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Агенти А.Н.К. Л.", "Відьмак", "Енола Холмс"), Ейса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс і Шоу", "Аферистка", "Годзілла проти Конга"), Алан Рітчсон (серіали "Титани", "Річер"), Алекс Петтіфер ("Супер Майк", "Страшенно красивий"), Генрі Голдінг ("Джентльмени", "Шалено багаті азійці"), Гіро Файнс-Тіффін (франшиза "Після"), Тіль Швайґерт ("Достукатись до небес", "Безславні виродки") інші.

Прем'єра фільму запланована на 19 квітня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, також у березні 2024 року на Netflix вийде серіал Гая Річі "Джентльмени", що є спін-оффом його ж однойменного фільму 2019 року.

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