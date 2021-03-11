Це вже четвертий спільний фільм Гая Річі та Джейсона Стейтема після "Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш" та "Револьвер".

Новий екшн-трилер "Гнів людський" (Wrath of Man) від культового режисера Гая Річі ("Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш", "Револьвер", "Шерлок Холмс", "Джентельмени") запланований до виходу в українських кінотеатрах на 22 квітня 2021 року.

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Як повідомляє прес-служба "Вольга Україна", головну роль в картині виконав давній друг і партнер режисера по знімальному майданчику, зірка бойовиків Джейсон Стейтем ("Великий куш", "Карти, гроші, два стволи", "Револьвер", "Перевізник", "Форсаж: Гоббс та Шоу"). Таким чином, це буде четверта спільна робота Річі та Стейтема.

Компанію на знімальном майданчику йому склали Скотт Іствуд ("Лють", "Форсаж 8", "Загін самогубців", "Тихоокеанський рубіж: Повстання"), Джош Гартнетт ("Одержимість", "Щасливе число Слевіна", "Перл Харбор", "Бульварні жахіття"), Голт МакКеллені ("Мисливець за розумом", "Гренландія", "Ліга Справедливості"), Едді Марсан ("Джентльмени", "Атомна блондинка", "Шерлок Холмс") та Лаз Алонсо ("Хлопаки", "Форсаж 4", "Аватар").

Також у фільмі зіграли репер Post Malone, Джеффрі Донован ( "Сікаріо 2", "Чесний злодій") та Ніам Алгар ( "Виховані вовками").

В центрі сюжету трилеру Wrath of Man - загадковий і холодний на вигляд джентльмен на ім'я Ейч (його роль виконує Джейсон Стейтем), всередині якого насправді палає жага правосуддя. Переслідуючи свої мотиви, він має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань, що приголомшили Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але винні обов'язково пізнають гнів людський.

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Автор: Марина Григоренко