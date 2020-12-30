Глядачі телеканалу "1+1" приєднаються до нової сторінки історії наймасштабнішого музичного шоу України.

Окремий подарунок шанувальникам шоу готує команда 1+1 Digital, завдяки якому глядачі зможуть зазирнути за лаштунки проєкту та побачити все найцікавіше, що відбувалося на знімальному майданчику: фінальні репетиції перед виходом на паркет, щирі емоції та переживання, ексклюзивні інтерв’ю одразу після виступу, смішні моменти тощо.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, протягом 14 тижнів проекту ведучим бекстейджу буде український радіоведучий та блогер Слава Дьомін. Він не пропустить жодної цікавинки і точно не лишить глядачів без ексклюзивних подробиць, які йому довірять і учасники, чиї імена відкриються згодом, і ведучі – улюблена телепара українців: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, і зіркові тренери: улюбленці глядачів шоу Тіна Кароль, MONATIK, а також Олег Винник та DOROFEEVA, які ввійшли до складу тренерської команди в 11 сезоні.

«Я дуже радий приєднатися до такого масштабного проєкту як «Голос країни. Перезавантаження». Давно мріяв побувати за лаштунками, показати глядачам те, що відбувається поза сценою. Думаю, що 11 сезон – це справжнє перезавантаження! Те, що ми побачили, вражає на усі 100%», – розповідає Слава Дьомін.

Незмінним партнером бекстейджу є глобальна поштово-логістична група компаній Meest, яка володіє найбільшою мережею поштоматів в Україні. Раніше компанія вже підтримала запуск формату бекстейджу на масштабному розважальному шоу «Танці з зірками», який виявився настільки затребуваним й очікуваним глядачами, що команда 1+1 Digital прийняла рішення продовжити розвивати цей вид спілкування з аудиторією й інтегрувала його до «Голосу Країни. Перезавантаження».

На глядачів «Голосу країни. Перезавантаження» чекає зустріч із вокалістами зі всіх куточків України та світу, які здивують своїм баченням музики, незвичними тембрами та потужними голосами. В одинадцятому сезоні шоу лунатимуть улюблені українські пісні та світові хіти, які вже увійшли у музичну історію. Дата старту наймасштабнішого музичного шоу України буде повідомлена окремо. Бекстейдж «Голосу Країни. Перезавантаження» можна буде дивитися на офіційному YouTube-каналі шоу. Новий випуск виходитиме на каналі щотижня.

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Автор: УНІАН