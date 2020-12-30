"Голос країни" / фото прес-служба "1+1"

Окремий подарунок шанувальникам шоу готує команда 1+1 Digital, завдяки якому глядачі зможуть зазирнути за лаштунки проєкту та побачити все найцікавіше, що відбувалося на знімальному майданчику: фінальні репетиції перед виходом на паркет, щирі емоції та переживання, ексклюзивні інтерв’ю одразу після виступу, смішні моменти тощо.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, протягом 14 тижнів проекту ведучим бекстейджу буде український радіоведучий та блогер Слава Дьомін. Він не пропустить жодної цікавинки і точно не лишить глядачів без ексклюзивних подробиць, які йому довірять і учасники, чиї імена відкриються згодом, і ведучі – улюблена телепара українців: Юрій Горбунов та Катерина Осадча, і зіркові тренери: улюбленці глядачів шоу Тіна Кароль, MONATIK, а також Олег Винник та DOROFEEVA, які ввійшли до складу тренерської команди в 11 сезоні.

Слава Дьомін / фото прес-служба "1+1"

«Я дуже радий приєднатися до такого масштабного проєкту як «Голос країни. Перезавантаження». Давно мріяв побувати за лаштунками, показати глядачам те, що відбувається поза сценою. Думаю, що 11 сезон – це справжнє перезавантаження! Те, що ми побачили, вражає на усі 100%», – розповідає Слава Дьомін.

Незмінним партнером бекстейджу є глобальна поштово-логістична група компаній Meest, яка володіє найбільшою мережею поштоматів в Україні. Раніше компанія вже підтримала запуск формату бекстейджу на масштабному розважальному шоу «Танці з зірками», який виявився настільки затребуваним й очікуваним глядачами, що команда 1+1 Digital прийняла рішення продовжити розвивати цей вид спілкування з аудиторією й інтегрувала його до «Голосу Країни. Перезавантаження».

"Голос країни" / прес-служба "1+1"

На глядачів «Голосу країни. Перезавантаження» чекає зустріч із вокалістами зі всіх куточків України та світу, які здивують своїм баченням музики, незвичними тембрами та потужними голосами. В одинадцятому сезоні шоу лунатимуть улюблені українські пісні та світові хіти, які вже увійшли у музичну історію. Дата старту наймасштабнішого музичного шоу України буде повідомлена окремо. Бекстейдж «Голосу Країни. Перезавантаження» можна буде дивитися на офіційному YouTube-каналі шоу. Новий випуск виходитиме на каналі щотижня.

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Автор: УНІАН