Хелен МакКрорі до останніх днів вона продовжувала займатися благодійністю.

Близька подруга актриси Хелен Маккрорі, яка померла 16 квітня від раку, розкрила обставини її смерті.

Про це пише The Guardian.

Подруга актриси Керрі Крекнелл, актриса просила зберігати інформацію про її онкологічне захворювання в таємниці і не хотіла, щоб вона якось нашкодила її життю і кар'єрі. Про її діагноз (рак) знала тільки невелика кількість людей.

"Коли ти публічна людина, потрібно охороняти речі, які стосуються тільки тебе", - пояснила вона.

Хелен Маккрорі прийняла свій діагноз "з хоробрістю і гумором" і до останніх днів вона продовжувала займатися благодійністю.

Про смерть 52-річної Хелен Маккрорі стало відомо 16 квітня.

Акторська діяльність Хелен Маккрорі

Хелен Маккрорі зіграла матір Драко Нарцису Малфой у фільмах про Гаррі Поттера. Крім того, перевтілювалася в дружину прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера Шері у фільмі "Королева", а також в Поллі Шелбі в серіалі "Гострі картузи". Також вона зіграла у фільмах "Доктор Хто" і "007: Координати "Скайфолл", "Ван Гог. З любов'ю, Вінсент", "Джейн Остін" і " Хранитель часу".

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Олег Давигора