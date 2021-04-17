Її чоловік залишив зворушливий лист.

Померла британська акторка Гелен Маккрорі, відома за ролями у серії фільмів про Гаррі Поттера та серіалі «Гострі картузи».

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Про це в Twitter повідомив її чоловік, актор Деміен Льюїс.

Зірка померла від раку.

«Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної боротьби з раком красива і сильна жінка Гелен МакКрорі померла. Вона померла так само, як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її та знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті», – написав він.

52-річна акторка зіграла матір Драко Нарцису Малфой у фільмах про Гаррі Поттера. Крім того, перевтілювалася у дружину прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера Шеррі у фільмі «Королева», а також у Поллі Шелбі в серіалі «Гострі картузи».

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Автор: Яна Ставська