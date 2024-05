В український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року.

Кінокомпанія Lionsgate Films представила перший трейлер фільму жахів про виживання "Хижий ліс" (Never Let Go), головну роль в якому виконала оскароносна Геллі Беррі (франшиза "Люди Ікс", "Джон Уік 3", "Бал монстрів").

І центрі сюжету фільму – мати-одиначка, яка разом зі своїма двома синами поселяється у лісовий глушині, рятуючись від кінця світу. Вона навчає їх суворим правилам виживання для власного захисту, головне з яких – завжди залишатися в полі зору одне одного. Щойно вони переступають поріг рідної домівки, на кожного з них починається полювання: невідомі страхітливі істоти підстерігають їх у тіні. Коли один із синів зникає в лісі, сімʼя змушена вийти за межі свого дому.

Також у фільмі зіграли Крістін Парк (серіал "На поверхні"), Стефані Лавін (серіал "Таємниче королівство Бенедикта") та інші.

Зняв стрічку французький режисер Александр Ажа, який прославився у 2006 році завдяки фільму жахів про каннібалів-мутантів "Пагорби мають очі". Пізніше він також зняв такі відомі хорори, як "Дзеркала" (2008), "Піраньї 3D" (2010), "Роги" (2013), "Хижаки" (2019) та "Кисень" (2021).

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: