Судді були захоплені тим, як Melovin виконав румбу.

У сьомому ефірі шоу "Танці з зірками" глядачі неочікувано побачили танцівницю Ілона Гвоздьову - вона коментувала номер MELOVIN.

Цього разу Ілоні припав до смаку номер артиста, на відміну від попереднього, коли Гвоздьова була запрошеною суддею шоу.

Читайте такожВойтенко станцював без партнерки на "Танцях з зірками" після розірвання стосунків з дружиною (фото, відео)Артист та його партнерка Ліза Русіна виконали румбу під живе виконання Артема Пивоварова. Своїм танцем вони викликали захоплення навіть у найсуворішої судді проекту - Катерини Кухар. "Твої стопи йдуть у правильному напрямку - до фіналу", – сказала вона.

Своєю чергою, Ілона Гвоздьова, яка неочікувано з’явилася на шоу, назвала румбу MELOVIN приголомшливою. "Я побачила дуже класну роботу стегон, була крута кукарача, ти дуже круто відкривав руки і, дійсно, твоя партнерка відчувала себе у руках дійсно крутого партнера. Дякую тобі", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у сьомому ефірі шоу "Танці з зірками" з проекту пішли одразу дві пари - Джамала та Антон Нестерко й Стас Горуна та Даніела Преап.

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Автор: Ольга Робейко