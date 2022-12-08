Гаррі і Меган безпрецедентно близько пустили до себе телекамери, і вся візуальна складова фільму - це величезний ексклюзив.

На Netflix вийшли перші три серії документального фільму "Гаррі та Меган"- принц і його дружина пустили до себе телекамери так близько, як жодного разу в своїй історії не робили члени британської королівської сім'ї.

Це і є головна перевага серіалу, оскільки ніяких сенсацій і одкровень поки не було, передає Бі-бі-сі.

Про вихід на Netflix фільму "Гаррі і Меган" стало відомо зовсім недавно, і британські ЗМІ буквально вибухнули. Всі очікували сенсацій від принца і його дружини, які ще в 2020-му склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї і поїхали жити в США.

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Трейлер фільму преса розібрала буквально по кадрах - навіть звинуватила авторів фільму, що в ньому некоректно використовувалися фотографії, зроблені задовго до описуваних подій. Ведучі медіа з учорашнього дня ведуть онлайн трансляції з переказом сцен фільму та їх експрес-аналізом.

Словом, "Гаррі і Меган" чекали як подію національного масштабу, поки складно сказати, що фільм став ним.

Найголовніша біда перших трьох епізодів в тому, що принц і принцеса у відставці виявилися не дуже цікавими співрозмовниками. Їм практично нічого сказати в порівнянні з тим, що було сказано ними раніше. І тим більше в порівнянні з тим, скільки писали про них британські таблоїди.

На третій рік після подій, що відбулися, обидва головні герої все ще говорять сумними голосами, на їхніх обличчях все ще образа і іноді біль.

Історія Меган - це історія американської актриси, що стала британською принцесою при величезному ажіотажі медіа. Але якщо спочатку таблоїди були заінтриговані Меган, то вже скоро вони почали буквально атакувати її, а також принца Гаррі. Вона досі згадує це як найбільший шок свого життя, і можна сміливо говорити, що саме збірний образ преси - головний негативний герой цього фільму.

Історія Гаррі ще більш трагічна, оскільки події 2019-2020 років пов'язані з тим, що сталося з його матір'ю, принцесою Діаною. Її теж атакували таблоїди, сімейне життя обговорювала вся країна, її переслідували папараці, і вона загинула в автомобільній аварії, намагаючись сховатися від їх.

І тут для принца Гаррі історія починає повторюватися, але тільки тепер з його дружиною. У фільмі він каже, що його вибір - залишитися при дворі і спостерігати, як ситуація погіршується. Або ж врятувати свою сім'ю, відмовившись від придворних обов'язків.

Гаррі і Меган згадують і кілька більш приватних історій - її розрив з батьком, натяки на расизм, але без особливої конкретики. Словом, це триваюче інтерв'ю з двома сумними людьми на тлі хороших інтер'єрів.

Парадоксально, але ця нудьга не робить серіал менш цікавим. Справа в тому, що Гаррі і Меган безпрецедентно близько пустили до себе телекамери, і вся візуальна складова фільму - це величезний ексклюзив.

Навряд чи колись раніше ми бачили будь-яку з принцес світу з рушником на голові. Навряд чи хтось із нас їздив на таксі разом з принцом. Або Меган разом зі знімальною групою відвідує школу, де вона вчилася, а директор навчального закладу дає коротке інтерв'ю про неї.

Практично у кожної сім'ї є свій фото і відеоархів з непрофесійними і кумедними кадрами або з домашнім відео, де дитина робить перші кроки. У Гаррі і Меган він теж є.

Словом, Гаррі і Меган знялися в ліричному фільмі про самих себе. Таке потім сміливо можна показувати кожне Різдво підростаючим дітям.

Реакція королівської сім'ї на фільм

Королівська сім'я відмовилася від коментарів до "Гаррі і Меган". Більш того, напередодні в британську пресу потрапила інформація, що в день прем'єри сім'я збереться слухати різдвяні гімни.

Кореспондент Бі-бі-сі по королівських справах Шон Кофлан іронізує, що Букінгемський палац після трьох серій може сміливо видихнути з полегшенням. "Якщо палац очікував важких викриттів і готувався викликати юристів, то тепер їм, скоріше, слід дзвонити сімейному терапевту", - пише Кофлан.

Відносини принца Гаррі і його дружини Меган Маркл з королівською родиною

Герцог і герцогиня Сассекські склали з себе повноваження високопоставлених членів королівської сім'ї в березні 2020 року і зараз живуть в Каліфорнії.

Навесні 2021 року пара дала велике інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому серед іншого розповіла, що члени королівської сім'ї обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі.

Меган також сказала Опрі, що коли вона була вагітна Арчі, їй повідомили, що йому не буде присвоєно титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї.

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