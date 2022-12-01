За словами поліцейського, це були цілком реальні погрози.

Герцогиня Сассекська отримувала "огидні і цілком реальні" погрози, коли виконувала обов'язки члена королівської сім'ї.

Про це заявив помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу, що йде у відставку, в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4, передає Бі-бі-сі.

Басу - офіцер і колишній керівник контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду; на своїй колишній посаді він також відповідав за охорону членів королівської родини.

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"Якби ви бачили, що було в цих погрозах, вся ця риторика, якби ви отримували їх і не знали того, що знаю я, ви б відчували себе в небезпеці весь час", - заявив Басу.

За його словами, винні в поширенні цих погроз були притягнуті до відповідальності.

У минулому році принц Гаррі говорив, що не відчував себе в безпеці під час відвідування Великобританії. Він через суд намагався домогтися перегляду рішення британського міністерства внутрішніх справ, яке відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування в країні.

Перед від'їздом подружжя часто говорило про жорстоке поводження, яке зазнало у Британії, і про те, як це вплинуло на їхнє психічне здоров'я.

Ще в 2016 році, коли пара оприлюднила свої стосунки, принц Гаррі опублікував заяву, в якій критикував тролів у соцмережах за напади на Меган.

За словами Басу, погрози Меган надходили в тому числі від ультраправих. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи були ці погрози реальними, він сказав: "Абсолютно".

Офіцер і раніше заявляв про загрозу з боку ультраправих груп і називав її найбільш швидкозростаючою загрозою, з якою йому доводилося мати справу на своїй посаді.

Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною

Герцог і герцогиня Сассекські склали з себе повноваження високопоставлених членів королівської сім'ї в березні 2020 року і зараз живуть в Каліфорнії.

Навесні 2021 року пара дала велике інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому серед іншого розповіла, що члени королівської сім'ї обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі.

Меган також сказала Опрі, що коли вона була вагітна Арчі, їй повідомили, що він не отримає титул принца, тому він не отримає охорону, як решта королівської родини.

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