Кореспондент ТСН Сергій Моргун проїхав 555 км на велосипеді, аби показати маловідомі, але захоплюючі куточки нашої країни.

5 липня о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра спецпроекту «Історії з коліс» про подорожі Україною на велосипеді. У циклі - 5 сюжетів, у яких покажуть мальовничі куточки України з туристичним потенціалом, дістатися до яких можна тільки на велосипеді.

Автором спецпроекту став кореспондент ТСН Сергій Моргун, який разом з оператором Даніелем Коссаковським на велосипедах вирушив у експедицію на Полісся. Команда ТСН проїхала 555 км, щоб показати глядачам, як живе сучасне Полісся та чим може зацікавити туристів, особливо тих, хто шукає нестандартний формат для подорожей влітку, наприклад, на велосипеді.

«Полісся – це своєрідна українська Амазонія, найбільша територія в Європі з найменшою урбанізацією. Тут просто величезний вибір туристичних об’єктів на будь-який смак. Це і унікальна природа, і архітектурні пам’ятки. Ми побували у місцях, де не їздять автомобілі чи громадський транспорт, але живуть неймовірні люди. Цю подорож ми точно не забудемо та, сподіваюсь, надихнемо людей пересісти на велосипед та побачити ці місця на власні очі», - розповідає Сергій Моргун.

У спецпроекті глядачі дізнаються усі тонкощі подорожей на велосипеді та побачать неймовірну природу та архітектуру регіону. У сюжетах покажуть унікальні пам’ятки архітектури – костели та замки, на які приїжджають подивитися з усього світу. Чим вражають базальтові та крейдяні кар’єри та як на них працюють люди – вже скоро в ефірі ТСН на 1+1.

«Місія проекту - відкрити глядачам сам формат велотуризму. Можливо, у нашій країні він ще не наскільки популярний, як за кордом, але це – майбутнє. Це – не лише екологічно, а й класно. Такий вид туризму підійде для тих, хто втомився від машин та літаків і хоче на повну з’єднатися з природою. У спецпроекті ми не лише покажемо, що можна подивитися подорожуючи на велосипеді, а й розповімо про всі тонкощі, плюси та мінуси таких мандрів», - розповідає директора департаменту з нових форматів Ольга Кашпор.

Журналісти дістануться до славнозвісних поліських боліт, які вражають своїм масштабом, та на байдарках спустяться по каналах річок Стохід та Прип’ять. Під час велоекспедиції команда ТСН знайшла справжній рай для інтровертів – селище, де роками не бачили транспорту, але тут щасливо продовжують жити люди. Як дістатися до загубленого в лісі селища та чому це ідеальне місце для єднання з природою - дивіться у спецпроекті.

ТСН познайомить глядачів з пасічником, який унікальним способом добуває дикий мед, як і тисячу років тому – бортями. Чоловік розповість, чому нізащо не перейде на сучасні методи бджільництва. Також у сюжеті можна буде побачити, як готують традиційні поліські страви та дізнатися, що таке «мацик» та «бобовичок» і чому їх так полюбляють місцеві жителі.

Також у спецпроекті покажуть український стоунхедж, поліський заказник «Кам’яне село» та розкажуть, чому навколо цього місця так багато містичних легенд та чи є підстави у них вірити.

Дивіться спецпроект «Історії з коліс» протягом тижня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на 1+1.

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Автор: Діана Могилєвич