У промові він закликав підтримати фінансово організації, які допомагають біженцям, а також не мовчати про війну в Україні.

Британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українському народу у війні проти РФ.

Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Зі сцени він помітив у у когось в залі синьо-жовтий прапор і попросив передати йому.

У промові він закликав підтримати фінансово організації, які допомагають біженцям та переселенцям, а також не мовчати про війну.

Раніше актор вже висловлював підтримку Україні.

Прадід Камбербетча народився у Бердянську, який в даний час окупували російські війська.

Як повідомляв УНІАН, актори Ештон Кутчер та Міла Куніс вже зібрали понад $18 млн на підтримку України.

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