Артистка заявила, що в Бородянку під Києвом приїхав російський рок-музикант Андрій Макаревич.

Українська співачка Руслана приєдналася до одного з київських підрозділів територіальної оборони. Разом з бійцями вона вирушила в Бородянку, щоб відвезти гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Про це вона розповіла у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

В ході візиту в місто Руслана записала відео, де показала, як зараз виглядають центральні вулиці міста. На шокуючих кадрах видно, що окупанти майже повністю розбили житлові будинки, дитячі майданчики, садки, школи, парки. Крім того, на кадрах показана розбита військова техніка, обстріляні автомобілі, завали.

Крім того, на відео один з супроводжуючих Руслану військовослужбовців каже, що в місто приїхав також російський рок-музикант Андрій Макаревич.

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