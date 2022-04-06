Руслана показала, який має вигляд розбита росіянами Бородянка / Фото - facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Українська співачка Руслана приєдналася до одного з київських підрозділів територіальної оборони. Разом з бійцями вона вирушила в Бородянку, щоб відвезти гуманітарну допомогу місцевим жителям. 

Про це вона розповіла у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

В ході візиту в місто Руслана записала відео, де показала, як зараз виглядають центральні вулиці міста. На шокуючих кадрах видно, що окупанти майже повністю розбили житлові будинки, дитячі майданчики, садки, школи, парки. Крім того, на кадрах показана розбита військова техніка, обстріляні автомобілі, завали. 

Руслана показала, який має вигляд розбита росіянами Бородянка / Фото - facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
Руслана показала, який має вигляд розбита росіянами Бородянка / Фото - facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Крім того, на відео один з супроводжуючих Руслану військовослужбовців каже, що в місто приїхав також російський рок-музикант Андрій Макаревич.

Руслана показала, який має вигляд розбита росіянами Бородянка / Фото - facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

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