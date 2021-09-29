Вихід картини через пандемію постійно переносився, тому прем'єрний показ став справжньою світською подією.

28 вересня в Лондоні пройшла світова прем'єра нового фільму про агента британської розвідки Джеймса Бонда "Не час вмирати".

Як пише ВВС, прем'єрний показ пройшов у Лондонському королівському Альберт-Холі.

"Не час вмирати" - 25-й у серії фільмів про Бонда і п'ятий фільм Бондіани, в якому головну роль виконав Деніел Крей г- вона стала для нього останньою. За словами продюсера франшизи Барбари Брокколі, заміну йому почнуть шукати тільки в наступному році.

Прем'єра "Не час вмирати" переносилася кілька разів через пандемію коронавірусу. Спочатку творці фільму планували показати картину навесні 2020 року, після прем'єрний показ зрушили на листопад того ж року, а потім перенесли на квітень 2021 року. В останній - третій раз - показ фільму перенесли на осінь цього року.

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За сюжетом, Бонд звільнився з МІ-6 і насолоджується безтурботним життям на Ямайці. Однак він знову змушений рятувати світ: лиходій Люцифер Сафін викрав вченого, щоб той створив надпотужну смертельну зброю.

Режисером виступив Кері Фукунага, відомий за серіалом "Справжній детектив". У фільмі знялися Райф Файнс, Леа Сейду, Джеффрі Райт, ролі лиходіїв виконали Рамі Малек і Крістофер Вальц.

Прем'єру фільму відвідали принц Уельський Чарльз зі своєю дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт.

Також на прем'єру як спеціальних гостей запросили медиків і військовослужбовців в якості подяки за роботу в умовах пандемії COVID-19.

Деніел Крейг погодився повернутися до ролі Бонда в новому фільмі, попри те, що відмовлявся від неї раніше. Чотири фільми за участю актора зібрали в світовому прокаті 2,9 мільярда доларів, гонорар Крейга при цьому склав близько 55 мільйонів.

В кінці вересня ВМС Великобританії присвоїли Крейгу звання почесного командера, таке ж звання носить у фільмах Бонд. Перший морський лорд Королівства зазначив, що почесні офіцери є "посланцями" Військово-Морських сил країни, а сам Крейг в ролі Бонда забезпечував безпеку Британії по всьому світу.

"Це те, що справжній королівський флот робить кожен день, використовуючи технології та навички, так само як і сам Бонд", — зазначив він.

Головну композицію для фільму — пісню No Time to Die - написала американська співачка Біллі Айліш. У середині березня їй вручили за неї премію "Греммі" у категорії "Краща пісня, написана для візуальних медіа".

На екрани фільм вийде 30 вересня.

Трейлер "Не час вмирати"

Раніше Деніел Крейг висловився про своє ставлення до агента 007 в жіночому образі. Він упевнений, що замість запрошення актрис на чоловічі ролі "потрібно створити гідні ролі для жінок".

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Автор: Вікторія Гордієнко