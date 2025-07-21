В український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

Вийшов український трейлер постапокаліптичного мюзиклу "Кінець" (The End) з Тільдою Свінтон ("Орландо", "Виживуть тільки коханці", "Готель "Гранд Будапешт", "Доктор Стрендж", "Суспірія", "Пам'ять").

Події стрічки розгортаються у розкішному підземному бункері, де серед картин і вишуканих вин родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи. Син, який народився вже під землею, ніколи не бачив справжнього неба, а батьки та вірна прислуга ретельно підтримують ілюзію добробуту. Коли на порозі з'являється таємнича дівчина з іншого світу, їхня крихка гармонія починає руйнуватися. Чи готова ця "ідеальна" родина зустрітися з правдою, яка чекає за межами їхнього штучного раю?

"Кінець" – це перший ігровий фільм Джошуа Оппенгеймера, відомого режисера-документаліста, лауреата численних нагород за фільми "Акт вбивства" та "Погляд тиші", які, серед іншого, були номіновані на "Оскар".

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Також у стрічці зіграв дворазовий номінант на "Оскар" Майкл Шеннон ("Форма води", "Нічні звірі", "Ножі наголо"), якому дісталося роль чоловіка головної героїні Свінтон. Тим часом, образ їхнього екранного сина втілив Джордж МакКей – лауреат Trophée Chopard Каннського кінофестивалю як відкриття 2017 року, відомий своїми ролями у фільмах "1917", "Мюнхен. На порозі війни" та "Капітан Фантастик".

Крім того, до акторського складу також долучились Мозес Інґрам (серіали "Обі-Ван Кенобі", "Ферзевий гамбіт"), Брона Галлахер (серіал "Голота"), Тім Макіннерні ("Іноді. Завжди. Ніколи") та Ленні Джеймс (серіал "Ходячі мерці").

У фільмі такод присутні постановки з хореографією від лауреата премії "Тоні" Сема Пінклтона та оригінальними піснями, написаними самим режисером. Натхнення ж він черпав у мюзиклах "Золотого століття" та зі своєї реальної поїздки до бункера одного з нафтових магнатів.

Світова прем'єра стрічки відбулася на престижному кінофестивалі в Теллурайді з подальшими показами в межах офіційних програм кінофестивалів у Торонто та Сан-Себастьяні.

Видання The Hollywood Reporter описало фільм як "незрівнянний постапокаліптичний мюзикл", а гру акторів – як "глибоко віддану". Тим часом, Rolling Stone назвало стрічку "культовим фільмом", Empire – "зухвалим і сміливим експериментом із формою" та "безкомпромісною апокаліптичною одіссеєю", а The Guardian – "постапокаліптичним Ла-Ла Лендом".

Втім, судячи з оцінок на популярних кіноагрегаторах, для широкого загалу цей експеримент видався аж занадто сміливим.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 56% схвалення від критиків та 36% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 65 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 5,6 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 7 серпня 2025 року.

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