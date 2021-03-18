Що в кіно з 18 березня: шпигунські пристрасті, перевертні та Різ Ахмед

Цього тижня на глядачів чекає порівняно спокійний прем'єрний тиждень, однак і тут можна відшукати одразу кілька справжніх «кіно-діамантів». Любителів шпигунських трилерів про протистояння Заходу і СРСР порадує фільм «Код: Залізна кора» з Бенедиктом Камбербетчем, цінителів незалежного кіно може зацікавити комедійний фільм жахів «Перевертень», а кіногурманів порадує драма «Звідки ти родом» з Різом Ахмедом, чиє ім'я регулярно з'являється в шорт-листах престижних кінопремій 2020-2021. На що ще піти в кіно з 18 березня, читайте в огляді УНІАН.

« Код: Залізна кора » / The Courier (Великобританія, 2020)

Нинішній кінопрокатний тиждень не блищить особливо гучними новинками, і чи не найбільше глядачів може зацікавити історичний драматичний трилер «Код: Залізна кора», що також проходить під адаптованою назвою «Ігри шпигунів», головну роль в якому зіграв Бенедикт Камбербетч. Британський актор, якого масовий глядач знає в першу чергу за ролями Шерлока Холмса в серіалі BBC «Шерлок» і супергероя-мага Доктора Стренджа у фільмах кіновсесвіту Marvel, ще задовго до голлівудської кар'єри зарекомендував себе як чудовий театральний актор і виконавець ролей історичних персоналій. Останніх він виконав просто величезну кількість. Тут вам і Стівен Хокінг, і Вінсент Ван Гог, і Хамфрі Богарт, і Джуліан Ассанж, і Алан Тьюрінг, і Томас Едісон, і ще чимало менш відомих українському глядачеві персон, включаючи вчених, художників, військових і представників монархії.

Цього разу актор втілить образ реально існуючого британського бізнесмена Гревілла Вінна, найнятого в якості агента МІ-6. Синопсис такий: «фільм розповідає правдиву історію британського бізнесмена, який допоміг ЦРУ проникнути в радянську ядерну програму під час холодної війни». Вінн і його російське джерело Олег Пеньковський (кодове ім'я Ironbark) надали важливу інформацію, яка поклала край кубинській ракетній кризі.

Картину поставив британець Домінік Кук, який більшу частину своєї кар'єри пропрацював в театрі та на телебаченні. Його перша робота у великому кіно – драма «На березі» з Сіршею Ронан і Біллі Хоулом – вийшла на екрани в 2018 році та була позитивно сприйнята критиками.

Світова прем'єра фільму під назвою Ironbark відбулася на кінофестивалі Sundance 24 січня 2020 року, де він отримав переважно позитивні відгуки критиків. Рейтинг фільму на IMDB становить 7,1 з 10, що є дуже навіть хорошим результатом.

«Перевертень» / The Wolf of Snow Hollow (США, 2020)

Також цього тижня на великі екрани з другої спроби виходить комедійний фільм жахів «Перевертень», який не такий простий, як здається. На перший погляд глядачеві може здатися, що на них чекає дешевий фільм жахів категорії В, проте на ділі цілком можна розраховувати на добротний незалежний фільм з незвичайним сюжетом і небанальним гумором.

Події фільму розгортаються в невеликому гірському містечку. Кожен раз в повний місяць тут знаходять трупи жорстоко закатованих людей. За розслідування береться офіцер Маршал, який навіть не підозрює, що ця справа похитне його уявлення про добро і зло. І, втрачаючи сон, борючись з алкоголізмом, вирішуючи проблеми з дочкою-підлітком і хворим батьком, офіцеру Маршалу все складніше переконувати себе, що перевертнів не існує.

Фільм можна сміливо назвати творінням однієї людини, адже режисером, сценаристом і виконавцем головної ролі тут виступив американець Джим Каммінгс, на рахунку якого цілий арсенал нагород і номінацій престижних фестивалів незалежного кіно. Сам «Перевертень» був вперше показаний глядачам і критикам восени 2020 року, отримавши при цьому позитивні відгуки критиків і рейтинг 6,2 на IMDB.

До слова, фільм «Перевертень» вже виходив у прокат у грудні 2020 року, проте, ймовірно, святковий локдаун не дозволив йому використати весь свій потенціал. Тому його вирішили показати в кінотеатрах ще раз (дуже символічно, коли навколо знову тільки і розмов про можливий новий локдаун).

« Звідки ти родом » / Mogul Mowgli (Великобританія, 2020)

Ще один прихований діамант у кінопрокаті цього тижня – драма «Звідки ти родом». У центрі сюжету – репер британсько-пакистанського походження Зед. Він живе в Нью-Йорку і його кар'єра нарешті пішла в гору. Напередодні довгоочікуваного туру він летить до Лондона, щоб побачитися зі своєю сім'єю. І як на зло, напад хвороби ставить під загрозу всю подальшу кар'єру. На глядачів чекає особиста історія про сім'ю та самоідентифікацію, творчість та відповідальність, коли твоя музика перетворюється на голос цілої спільноти.

Прем'єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі в 2020 році. Фільм вже отримав переважно позитивні відгуки критиків, кілька престижних нагород і номінацій, а також рейтинг 6,7 на IMDB. За режисуру відповідав американський режисер пакистанського походження Бассам Тарік, а сценарій йому допоміг написати британський актор і репер пакистанського походження Різ Ахмед («Стрінгер», «Веном», «Одного разу вночі», «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія»), який також виконав головну роль у фільмі.

До слова, про Різа Ахмеда. В останній рік його ім'я можна регулярно бачити в шорт-листах багатьох престижних кінопремій. Причому не тільки і не стільки за роботу над фільмом «Звідки ти родом», а й за «Звук металу». Цього разу Різ Ахмед виконав роль метал-барабанщика, який втрачає слух і через це змушений по-новому вибудовувати все своє життя. Картина отримала номінацію на «Оскар 2021» в категорії «Найкращий фільм», а сам Різ Ахмед – номінацію в категорії «Найкращий актор». Тож запам'ятайте назву фільму та ім'я цього хлопця.

« Ніхто » / Nobody (США, 2021)

Мабуть, найбільш обговорюваною новинкою нового кінопрокатного тижня можна назвати кримінальний бойовик «Ніхто», знятий російським режисером Іллею Найшуллером, для якого це вже не перша робота із залученням іноземних акторів. Молодий режисер прославився в 2015 році завдяки фантастичному бойовику «Хардкор», в якому серед інших зіграли Шарлто Коплі, Хейлі Беннетт і Тім Рот. Прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто, де він отримав Приз глядацьких симпатій. Особливістю фільму є те, що він знятий у форматі відеоігри від імені головного героя, очима якого глядач і спостерігає за розвитком подій. У зарубіжних критиків картина отримала змішані відгуки, проте Найшуллер все ж мав необхідний відгук у американських кіностудій. У підсумку американська студія STX Entertainment, що купила права на «Хардкор», взялася продюсувати наступну роботу Найшуллера – бойовик «Ніхто». Пізніше права на нього викупив голлівудський гігант Universal Pictures.

Цього разу режисерові вдалося залучити ще більше американських акторів, серед яких Боб Оденкерк, відомий українському глядачеві в першу чергу за рейтинговими серіалами «Пуститися берега», «Фарго», «Краще телефонуйте Солу» тощо. Саме йому дісталася головна роль в «Ніхто». Також у фільмі знялися Конні Нільсен («Адвокат диявола», «Гладіатор», «Остання любов на Землі», «Чудо-жінка», «Ліга справедливості»), Крістофер Ллойд (трилогія «Назад в майбутнє», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Хто підставив кролика Роджера», «Сімейка Аддамс», «Траса 60») і лідер культового хіп-хоп-гурту Wu-Tang Clan Роберт Діггз, відомий під псевдонімом RZA («Пес-привид: Шлях самурая», «Різники», «Три дні на втечу», «G.I. Joe: Кидок кобри 2».

У центрі сюжету фільму – Хатч Менсел, що живе простим непримітним життям. Однак все змінюється після того, як ставши на захист жінки, він сам перетворюється на мішень впливового гангстера. І незабаром стає ясно, що Хатч не такий вже простий, як могло здатися. Тепер весь свій гнів, який чоловік довгий час стримував всередині, вирветься назовні та відкриє його темні сторони.

Міжнародна прем'єра фільму відбудеться тільки через тиждень після української, тому на даний момент не можна сказати, як його оцінили критики. Однак додатковий «плюс в карму» картині додає те, що сценарій до нього спеціально під Боба Оденкерка написав Дерек Колстад, який є автором серії фільмів «Джон Вік» з Кіану Рівзом. Крім того, за бойові сцени відповідала та ж команда каскадерів, яка працювала над «Вибуховою блондинкою» і «Джоном Уіком». Тому цілком можливо, що принаймні на глядача чекає видовищний бойовик з хорошою акторською грою, навіть незважаючи на те, що режисер у нього російський, а сценарій його попередньої роботи був не найсильнішим.

«Пончари: глобальне закруглення» / Extinct (США, Канада, Китай, 2021)

Ще одна новинка тижня – анімаційний фільм «Пончари» від творців «Сімпсонів». Режисером фільму виступив номінант на премію «Оскар» Девід Сілверман («Сімпсони в кіно», «Корпорація монстрів», серіал «Сімпсони»), а за сценарій картини відповідали Джоель Х.Коен, Джон Фрінк і Роб ЛаЗебник, які також працювали над «Сімпсонами», за що були удостоєні декількох премій Emmy.

У центрі сюжету картини – вельми кумедні створення під назвою Пончари. Візуально це щось середнє між пончиками і хом'ячками (так-так, звучить трохи дивно, але насправді вони доволі милі). Коли двох з них раптом затягує петля часу, з'ясовується, що в майбутньому пончари – музейні експонати поряд з динозаврами. Героям потрібно терміново змінити хід історії, і для цього вони відправляться в подорож по всіх епохах, де на них чекає маса пригод. Пончари в спробах врятувати своє плем'я не тільки побачать перші феєрверки на Великій Китайській стіні, але і надихнуть на геніальні ідеї самих Чарльза Дарвіна і Стіва Джобса.

До слова, ролі кругленьких пухнастиків в українському дубляжі озвучили зірка «95 кварталу» Олена Кравець і шоумен Олександр Педан.

« У країні фей » / Faunutland and the Lost Magic (США, Великобританія, Швеція, 2020)

Також юних кіноманів цього тижня порадує сімейний фентезі «В країні фей». У центрі сюжету – дівчинка Емілі, яка щосили намагається бути ідеальною дитиною, щоб знову зробити свою маму щасливою. Одного разу Емілі знаходить таємничу скриню, відкривши яку вона потрапляє в чарівний світ, де зустрічає безліч фантастичних істот. Але, подряпавши поверхню, Емілі дізнається жахливу правду – земля вмирає, і тільки вона може її врятувати. Але для цього їй доводиться зіткнутися зі своїм найгіршим страхом.

«Антон і червона химера» (Україна, Грузія, Литва, 2019)

Українсько-грузинсько-лЛитовський історичний екшн «Антон і червона химера» розповість про трагічні сторінки історії України першої половини 20 століття. Події фільму розгортаються на півдні України в 1920 році – на самому початку експропріації і великого терору з боку більшовиків перед першою хвилею Голодомору. Двоє маленьких хлопчиків Антон і Яша мимоволі стають свідками великих історичних подій – збройного повстання селян проти більшовиків. Події навколо себе вони сприймають як цікаву гру і їхню дружбу не зможуть зруйнувати ні червона химера російської революції, ні криваве 20 століття.

Фільм зняв грузинський режисер Заза Урушадзе за мотивами книги канадського письменника Дейла Еслера «Антон, його друг і російська революція». Найвідоміша робота режисера-військова драма «Мандарини», яка в 2015 році була номінована на премії «Оскар» і «Золотий глобус» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Інші фільми в кінотеатрах з 18 березня

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні: драматичний трилер «Трафік», кримінальну комедію «Дати дуба в окрузі Юба», зворушливу драму «Друзі назавжди», кримінальний екшн «аАсоціальна мережа», документальний фільм «Будинок моди Кардена», фантастичнц екшн-комедію «Boss Level: Врятувати колишню», музичну драму «Мьюзік», діснеївський мультфільм «Рая і останній дракон», драматичну комедію «Мій рік в Нью-Йорку», фільм «Том і Джері», захоплюючий кримінальний трилер «Аферистка», драматичний трилер «Мавританець» про ув'язнених сумнозвісної в'язниці Гуантанамо та інші.

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Незважаючи на зупинку кіноіндустрії через пандемію коронавірусу, в українські кінотеатри продовжують надходити гідні уваги фільми. Головне, дотримуйтесь дистанції, мийте ручки і носіть масочки!

Марина Григоренко

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