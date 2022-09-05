Це перша за 15 років робота данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна на його батьківщині.

Netflix випустив перший трейлер кримінального серіалу "Ковбой з Копенгагена" (Copenhagen Cowboy) від режисера Ніколаса Віндінга Рефна ("Неоновий демон", "Драйв", "Бронсон", трилогія "Дилер").

Прем'єра серіалу відбудеться в рамках 79-го Венеціанського кінофестивалю трохи пізніше цього тижня, а точна дата релізу серіалу для широкої аудиторії на даний момент невідома. Попередньо повідомляється, що це відбудеться до кінця 2022 року.

Серіал "Ковбой з Копенгагена" розповість про молоду дівчину на ім'я Міу, яка намагається вижити в злочинному світі Копенгагена. Вирвавшись з рабства, вона відправляється на пошуки справедливості та помсти, і в підсумку зустрічає свого заклятого ворога Ракель. Разом вони пройдуть через своє минуле, щоб сформувати своє майбутнє.

"Ковбой з Копенгагена" стане першою роботою Ніколаса Віндінга Рефна на його батьківщині в Данії за 15 років, повідомляє Deadline.

При цьому сам режисер натякнув, що на цьому серіалі його співпраця з Netflix не закінчиться.

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