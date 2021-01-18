Вийшов трейлер хорору "Країна чудес Віллі" з Ніколасом Кейджем (відео)

Прем'єра фільму запланована на 12 лютого.

У мережі з'явився перший трейлер комедійного хорору "Країна чудес Віллі". Читайте такожЗірка "Гаррі Поттера" вирішив піти з кіноРолик опублікований на YouTube-каналі Movieclips Trailers. Головну роль у фільмі зіграв Ніколас Кейдж. Прем'єра "Країни чудес Віллі" запланована на 12 лютого. "Країна чудес Віллі": трейлер "Країна чудес Віллі": що відомо про фільм Картину зняв режисер Кевін Льюїс за сценарієм Дж.О. Парсонса.

У фільмі також знімалися Емілі тосту, Терейл Хілл, Бет Грант.

Сюжет. Головний герой Віллі наймається прибиральником в дитячий парк розваг і залишається в ньому на ніч. Незабаром він опиняється в пастці, адже механічні іграшки тут оживають і починають полювання на нього. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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