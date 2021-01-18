Головну роль у фільмі зіграв Ніколас Кейдж / скріншот
У мережі з'явився перший трейлер комедійного хорору "Країна чудес Віллі".
Читайте такожЗірка "Гаррі Поттера" вирішив піти з кіноРолик опублікований на YouTube-каналі Movieclips Trailers.
Головну роль у фільмі зіграв Ніколас Кейдж. Прем'єра "Країни чудес Віллі" запланована на 12 лютого.
"Країна чудес Віллі": трейлер
"Країна чудес Віллі": що відомо про фільм
- Картину зняв режисер Кевін Льюїс за сценарієм Дж.О. Парсонса.
- У фільмі також знімалися Емілі тосту, Терейл Хілл, Бет Грант.
- Сюжет. Головний герой Віллі наймається прибиральником в дитячий парк розваг і залишається в ньому на ніч. Незабаром він опиняється в пастці, адже механічні іграшки тут оживають і починають полювання на нього.
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